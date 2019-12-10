Владимир Кличко назвал единственную причину, по которой он вернется на ринг

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Владимир Кличко / Фото из открытых источников

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Владимир Кличко снова рассказал свое мнение о возможном возвращении на ринг.

По его словам, сейчас он поддерживает себя в форме и держит в голове рекорд Джорджа Формана, который стал самым старшим чемпионом-тяжеловесом в мире.

К слову: Кличко заговорил о возвращении и планирует побить рекорд Формана

"Я не вернусь на ринг как конкурентоспособный боксер, который будет иметь свой тренировочный лагерь и будет биться с несколькими соперниками. Мне не хочется этого делать, я сейчас живу другой жизнью и не имею на это времени. Хотя я тренируюсь каждый день, а также участвую в спаррингах. Я чувствую, что во мне все еще что-то есть. Но, в конце концов, я вру себе каждое утро, что снова могу вернуться на ринг. Это помогает мне оставаться в форме.

Если бы я вернулся, это бы имело особую цель. Например, побить рекорд Джорджа Формана, который стал старейшим чемпионом в супертяжелом весе в истории в 45 лет. Это действительно вызов, который мотивирует меня. Через два года мне исполнится 45, и я смогу нацелиться на его рекорд,
– цитирует Владимира Кличко Morgenpost.de.

Последний бой Владимир Кличко провел 29 апреля 2017 года. Украинец проиграл Джошуа в зрелищном поединке.

Владимир Кличко – Энтони Джошуа видео боя

 

 

 

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Владимир Кличко Бокс
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