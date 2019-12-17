Владимир Кличко номинирован на звание лучшего боксера десятилетия
Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).
Несмотря на конец десятилетия, BWAA ввела награду "Джо Луиса" (лучший боксер десятилетия). Победитель номинации будет объявлен 17 января.
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Претенденты на звание лучшего боксера десятилетия:
- Владимир Кличко;
- Флойд Мейвезер;
- Андре Уорд;
- Мэнни Пакьяо;
- Сауль Альварес.
Владимир Кличко, Флойд Мейвезер и Андре Уорд уже завершили профессиональные карьеры.
Что достиг Владимир Кличко?
Владимир – бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009-2015).
За всю свою карьеру Владимир победил 23 боксеров за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, побив рекорд 21 побежденных соперников, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али.
Также, Кличко владел титулом чемпиона мира в течение 4 382 дней (12 лет), что является лучшим показателем за всю историю тяжелого дивизиона.
Кличко рекордсмен по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона.