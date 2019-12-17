Владимир Кличко номинирован на звание лучшего боксера десятилетия

47 Читати новину українською
Владимир Кличко / 24 канал

Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

Несмотря на конец десятилетия, BWAA ввела награду "Джо Луиса" (лучший боксер десятилетия). Победитель номинации будет объявлен 17 января.

Читайте также: Владимир Кличко назвал единственную причину, по которой он вернется на ринг

Претенденты на звание лучшего боксера десятилетия:

  1. Владимир Кличко;
  2. Флойд Мейвезер;
  3. Андре Уорд;
  4. Мэнни Пакьяо;
  5. Сауль Альварес.

Владимир Кличко, Флойд Мейвезер и Андре Уорд уже завершили профессиональные карьеры.

Что достиг Владимир Кличко?

Владимир – бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009-2015).

За всю свою карьеру Владимир победил 23 боксеров за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, побив рекорд 21 побежденных соперников, принадлежавший Джо Луису и Мухаммеду Али.

Также, Кличко владел титулом чемпиона мира в течение 4 382 дней (12 лет), что является лучшим показателем за всю историю тяжелого дивизиона.

Кличко рекордсмен по количеству побед в боях за титул объединенного чемпиона.

18 декабря заканчивается подача заявок на билеты Евро-2020: где купить и какая цена
сегодня
2732
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Владимир Кличко Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:25 18 декабря заканчивается подача заявок на билеты Евро-2020: где купить и какая цена
Михайло Гема 2732
сегодня 07:40 Как Свитолина работает на максимум в тренажерном зале перед стартом сезона – видео
Юрій Семенюк 80
16 декабря 22:17 В Токио открыли главный стадион Олимпийских игр-2020: яркие фото
Юрій Семенюк 62
16 декабря 16:20 Бывший вратарь "Севильи" извинился перед голкипером "Шахтера" за гол в 2007 году: видео
493
16 декабря 15:30 Лига чемпионов: календарь матчей 1/8 финала
Юрій Семенюк 76
Новости
Больше новостей
Залиште відгук