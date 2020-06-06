Украинская теннисистка Элина Свитолина с конца 2018 года встречается с французским коллегой Гаэлем Монфисом. Летом прошлого года одесситка привезла бойфренда на родину, и рассказала, что привело его в наибольший восторг после посещения Украины.

Свитолина рассказала в интервью популярному журналу Vogue о своих отношениях с Монфисом. Больше француза поразил украинский борщ.

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"С Гаэлем мы встретились чуть больше года назад в Париже. Знакомы были давно, потому что часто выступали на одних и тех же турнирах, но особо никогда не общались – так, пара коротких разговоров. Однажды я приехала в Париж и внезапно получила от него приглашение пойти в бар. Оказывается, он давно следил за мной в Instagram и когда увидел, что я в Париже, то решил не терять время. После того вечера мы встретились на следующий день и уже гуляли по городу несколько часов, прошли пешком около 10 километров. Так все и закрутилось", – сказала теннисистка.

Гаэль уже был в Украине, где познакомился с моей бабушкой, которая влюбила его в украинский борщ. С родителями он был знаком ранее, так как иногда они приезжают ко мне на турниры. Мне было важно, чтобы бабушка, одна из важнейших людей в моей жизни, увидела его. С семьей Гаэля я тоже знакома. Кстати, с его родственниками я практикую свой французский, так как дома мы в основном общаемся по-английски.

Когда Свитолина вернется на корт

Сейчас украинская теннисистка вынуждена поддерживать форму в спортзале без официальных поединков.

Ожидается, что Элина сыграет на выставочном турнире в Германии, который начнется 13 июля в Берлине.

В соревнованиях примут участие 6 мужчин и 6 женщин. Спортсмены разыграют 200 тысяч евро. По 100 тысяч мужчины и женщины.

Турнир пройдет без зрителей, но будет транслироваться по телевидению.