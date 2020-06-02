Вместе с Фьюри и Альваресом: Чисора включил Усика в тройку лучших боксеров планеты
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) заявил, что поединок против обязательного претендента на титул WBO Александра Усика (17-0, 13 КО) станет для него большим шагом.
По словам Дерека, он сделает все возможное, чтобы уйти с ринга победителем против одного из сильнейших боксеров независимо от весовой категории. Об этом он рассказал в интервью порталу iNews.
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Бой с Усиком-прекрасная возможность проявить себя. Меня ждет бой с одним из лучших боксеров pound-for-pound в мире. Он входит в этот список вместе с Тайсоном Фьюри и Саулем Альваресом. Поэтому мне будет противостоять один из топовых бойцов.
Бой с Усиком можно сравнить с подарком на Рождество. Мой соперник – новичок в супертяжелом весе, но все мы знаем, на что он способен. Я полностью готов к этой встрече. Знаю, что нужно прессинговать Усика. Я буду на нем везде, будто сыпь у ребенка,
– сказал Чисора.
Что известно о бое Усик – Чисора
- Поединок боксеров должен был состояться 23 мая в Лондоне (Англия) на O2 арене. Бой не отменили, но перенесли из-за пандемии COVID-19.
- На данный момент точная дата боя не сообщается. Боксеры вряд ли смогут встретиться в Британии, ведь там запрещены спортивные турниры со зрителями.
- Победитель поединка в будущем получит право встретиться с чемпионом мира по версии WBO. Сейчас титулом владеет Энтони Джошуа.