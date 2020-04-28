24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Внезапно ушла из жизни 57-летняя легенда украинского гандбола Марина Базанова

- Читати новину українською
Марина Базанова померла
Марина Базанова померла / ТАСС

Трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова умерла на 58-м году жизни в немецком Бремене.

Причини смерті на даний момент невідомі, повідомляє Укрінформ.

Читайте також В Англії раптово помер легендарний форвард "Ліверпуля" і "Манчестер Сіті" Майкл Робінсон

Марина Базанова народилася в Омську, але потім переїхала в Україну і стала однією з найкращих у складі київського "Спартака", яким керував Ігор Турчин. Та команда багато років домінувала не тільки в чемпіонаті СРСР, а й в Кубку європейських чемпіонів.

У 1991 році Базанова перейшла із "Спартака" в німецький "Валле Бремен", де обійняла посаду граючого тренера. 

У складі збірної СРСР Базанова стала триразовою чемпіонкою світу (1982, 1986, 1990), а також завоювала бронзові медалі Олімпійських ігор (1988). У складі Об'єднаної команди на ОІ-1992 Базанова також здобула "бронзу".

Після закінчення спортивної кар'єри Марина працювала реабілітологом в Бремені.

Більше новин про футбол, баскетбол, біатлон та все цікаве зі світу спорту – читайте у розділі Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Гандбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Удлинитель вместо скакалки: Виталий Кличко показал, как разминается в кабинете – видео
сегодня , 17:27 Удлинитель вместо скакалки: Виталий Кличко показал, как разминается в кабинете – видео
Михайло Гема
Проведение Олимпиады-2020 маловероятно, если не будет эффективной вакцины от коронавируса
сегодня , 10:37 Проведение Олимпиады-2020 маловероятно, если не будет эффективной вакцины от коронавируса
Ігор Саджениця