Во Львове во время матча "Карпат" включили песню Тимати Moscow Never Sleeps: видео

Неприятный инцидент случился перед началом домашнего матча львовских "Карпат". На стадионе включили песню российского исполнителя Тимати и Dj Smash Moscow Never Sleeps, в которой есть слова "Я люблю тебя, Москва, люблю тебя".

Этот инцидент заметил редактор издания Tribuna Олег Щербаков, который и записал звучание этой песни на стадионе.

К слову: "Карпаты" дома в меньшинстве сыграли вничью с "Мариуполем"

Стоит напомнить, что сам Тимати является большим сторонником президента России Владимира Путина и его оккупационной политики. А также лидера Чечни Рамзана Кадырова. В свое время украинские футболисты попали в скандал из-за лайков под постами этого российского исполнителя.

На это сообщение сразу отреагировал исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

"Прежде всего, конечно, надо извиниться. А потом найти, кто это сделал. Такая лажа не должна пройти безнаказанно", – пообещал Ростислав Ящишин.