Во Вьетнаме начали строить трассу Формулы-1 посреди города, гонки здесь – уже в 2020 году

В столице Вьетнама – городе Ханой – начались строительные работы по сооружению трассы Формулы-1. Часть ее будет пролегать по улицам города.

Общая протяженность трассы составит чуть более 5,5 километров. На ней предусмотрено 22 поворота. Трасса будет первой в мире комбинацией существующих дорог и частью запланированной площади спортивного комплекса My Dinh. Ремонтные боксы и здания технических служб разместят на площади в 88 гектаров.

Читайте также: Формула-1 представила промо нового сезона под песню Chemical Brothers: видео

Трасса Формулы-1 в Ханое

Закончить строительство должны до марта 2020 года. А уже через месяц – в апреле 2020 года – здесь должен состояться этап Формулы-1. Согласно договоренностям, Ханой будет принимать этапы Формулы-1 на протяжении 10 лет.