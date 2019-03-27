Во время игры в футбол умер журналист, который выжил в авиакатастрофе клуба "Шапекоэнсе"

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Рафаэль Гензель
Рафаэль Гензель

В Бразилии умер журналист Рафаэль Гензель. Он был одним из шести пассажиров самолета, потерпевшего катастрофу 28 ноября 2016 года. Тогда погибла почти вся футбольная команда "Шапекоенсе" из Бразилии.

Рафаэль Гензель потерял сознание, играя в футбол в южном городе Шапеко, сообщает издание Globo Esporte. Врачи, которые доставили Рафаэля в больницу, не смогли его спасти. Ему было 45 лет.

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"Шапекоенсе" уже выразил соболезнования в связи со смертью Гензеля. В заявлении клуба отмечается, что Рафаэль стал символом перерождения команды после катастрофы и навсегда останется в истории клуба. Также в клубе попросили перенести ближайший матч команды, чтобы почтить память журналиста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Associação Chapecoense de Futebol vem a público a fim de manifestar o profundo pesar e toda a consternação pela notícia do falecimento do jornalista Rafael Henzel, ocorrido na noite desta terça-feira. Durante a sua brilhante carreira, Rafael narrou, de forma excepcional, a história da Chapecoense. Tornou-se um símbolo da reconstrução do clube e, nas páginas verde e brancas desta instituição, sempre haverá a lembrança do seu exemplo de superação e de tudo o que fez, com amor, pelo time, pela cidade de Chapecó e por todos os apaixonados por futebol. Desejamos, de todo o coração, que a família tenha força para enfrentar mais um momento tão difícil e esta perda irreparável. Os sentimentos e as orações de todos os chapecoenses, torcedores e ouvintes, estão com vocês.

Допис, поширений Chapecoense (@chapecoensereal)

Авиакатастрофа с командой "Шапекоенсе" 28 ноября 2016 года самолет, который летел из боливийского города Санта-Круз-де-ла-Сьерра в колумбийский Медельин, разбился не долетев до аэропорта. На его борту были футболисты бразильского клуба "Шапекоенсе". В общем из 81-го человека на борту, среди которых футболисты, тренерский штаб, футбольные функционеры и экипаж, выжили шесть человек. Все они летели на матч против колумбийского клуба "Атлетико Насьональ".

Девять футболистов "Шапекоенсе" избежали трагедии, не полетев с клубом на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". А из тех 22-х футболистов, которые полетели этим рейсом, выжили только трое (Алан Рушел, Жаксон Фолманн и Элиу Нету). Обнаруженный живым вратарь Маркос Данило позже умер в больнице.

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Теги: Потери Новости Спорта Спорт Бразилия Футбол
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