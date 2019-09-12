Во время ночной драки в баре погиб известный боец ММА

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Муслимбек Омонов погиб
Муслимбек Омонов погиб / Фото из открытых источников

Узбекский боец смешанных единоборств Муслимбек Омонов скончался в больнице от полученных в уличной драке травм.

В ночь с 10 на 11 сентября в одном из кафе Ташкента между двумя компаниями произошел конфликт, пишет uz.sputniknews.ru.

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Молодые люди отправились выяснять отношения и устроили драку. Трое ребят обратились в больницу, один из них, 23-летний Муслимбек Омонов – известный узбекский боец ​​MMA, семикратный чемпион страны по кикбоксингу.

Несмотря на усилия врачей, спортсмен умер в госпитале от полученных в драке травм. По имеющимся сведениям, Омонов получил серьезные ножевые ранения. Правоохранительные органы Ташкента возбудили уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".

Это уже второй случай гибели бойца ММА в Узбекистане. Летом 2018 года из-за драки погиб чемпион страны Жамшид Кенжаев.

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Теги: Новости Спорта Спорт Смешанные единоборства
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