Во время ночной драки в баре погиб известный боец ММА

Узбекский боец смешанных единоборств Муслимбек Омонов скончался в больнице от полученных в уличной драке травм.

В ночь с 10 на 11 сентября в одном из кафе Ташкента между двумя компаниями произошел конфликт, пишет uz.sputniknews.ru.

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Молодые люди отправились выяснять отношения и устроили драку. Трое ребят обратились в больницу, один из них, 23-летний Муслимбек Омонов – известный узбекский боец ​​MMA, семикратный чемпион страны по кикбоксингу.

Несмотря на усилия врачей, спортсмен умер в госпитале от полученных в драке травм. По имеющимся сведениям, Омонов получил серьезные ножевые ранения. Правоохранительные органы Ташкента возбудили уголовное дело по статье "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".

Это уже второй случай гибели бойца ММА в Узбекистане. Летом 2018 года из-за драки погиб чемпион страны Жамшид Кенжаев.