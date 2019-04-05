Во Всемирной боксерской ассоциации заявили, что Кличко не получал должность

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Владимир Кличко
Владимир Кличко / facebook.com/KlitschkoOfficial

Во Всемирной боксерской организации WBA опровергают информацию о том, что легендарный украинский боксер Владимир Кличко получил престижную должность.

По предварительной информации, Владимир Кличко получил должность советника президента WBA Жилберто Мендоса.

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Кроме Кличко, советниками Мендоса стали Оливер Гомес – главный юрисконсульт, Франциско Пинья – финансист, Джозеф Эстуаник – ответственный за медицинские вопросы и Роберт Мак, ставший юридическим советником.

Однако vRINGe опровергает информацию о назначении Кличко советником Мендоса.

На прошлой неделе президент организации назначил новый совет правления. Возможно, именно в связи с этим и возникла путаница относительно роли Владимира Кличко. Мы хотели бы уточнить, что Кличко – верный друг нашей организации, но он не директор, не советник, не сотрудник WBA,
– заявили в WBA.

Кличко пока не комментировал информацию о его назначении в WBA.

Что такое WBA?Всемирная боксерская организация (WBA) была создана в 1962 году на основе национальной боксерской ассоциации США, ее офис зарегистрирован в Панаме. Мендоса возглавляет эту организацию с 1982 года. Это старейшая международная ассоциация профессионального бокса. Ежемесячно она обновляет рейтинг сильнейших боксеров мира в 17-ти весовых категориях.

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Теги: Спорт Владимир Кличко Бокс Новости Спорта
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