Волейбол: мужская сборная Украины легко победила Финляндию в матче Золотой Евролиги

Мужская сборная Украины в субботу, 8 июня, в Запорожье провела матч 4-го тура группового раунда Золотой Евролиги, в котором победила команду Финляндии.

Украина – Финляндия 3:0 (25:16, 25:20, 25:23)

Читайте также: Женская сборная Украины по волейболу разгромила чешек в Золотой Евролиге

Украинская команда довольно легко в Запорожье победила гостей из Финляндии, которые занимают последнее место в группе C. Первый и второй сет "сине-желтые" взяли очень легко.

Упорная борьба шла в последней партии, однако подопечные Угиса Крастиньша все же вырвали победу.

Победа позволила Украине выйти на второе место в турнирной таблице. Однако подвинуть украинскую команду может Чехия, если победит Беларусь.

Следующий матч Украина проведет 12 июня против Чехии, а 15 июня против Беларуси. Два матча будут домашние для украинцев.