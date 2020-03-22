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Волейбольный клуб "Решетиловка" передал клубный автобус больнице для борьбы с коронавирусом

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Украинские спортсмены и клубы приобщаются к борьбе с коронавирусом. Не остались в стороне и волейболисты.

Волейбольный клуб "Решетиловка", выступающий во Второй лиге, передал клубный микроавтобус для нужд Решетиловской больницы. Сделано это для эффективной борьбы с коронавирусом.

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Информацию об этой передаче опубликовал председатель Полтавского областного совета Александр Биленький. Он также заверил, что "горючее за наш счет".

Также Александр Биленький пообещал, что при необходимости предоставит медикам Решетиловской больницы в распоряжение три внедорожника.

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости Спорта Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Здоровье Волейбол Спорт
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