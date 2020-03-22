Волейбольный клуб "Решетиловка" передал клубный автобус больнице для борьбы с коронавирусом

Украинские спортсмены и клубы приобщаются к борьбе с коронавирусом. Не остались в стороне и волейболисты.

Волейбольный клуб "Решетиловка", выступающий во Второй лиге, передал клубный микроавтобус для нужд Решетиловской больницы. Сделано это для эффективной борьбы с коронавирусом.

К слову Спорт против коронавируса: спортсмены, которые поддержали мир в борьбе с пандемией

Информацию об этой передаче опубликовал председатель Полтавского областного совета Александр Биленький. Он также заверил, что "горючее за наш счет".

Также Александр Биленький пообещал, что при необходимости предоставит медикам Решетиловской больницы в распоряжение три внедорожника.