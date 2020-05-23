Вольфсбург – Боруссия Д: где смотреть онлайн матч чемпионата Германии

Дортмундская "Боруссия" продолжает чемпионскую гонку с "Баварией". В 27 туре "шмели" поедут в гости к "Вольфсбургу". Посмотреть матч 23 мая можно онлайн и по телевидению.

Официальным транслятором в Украине матчей чемпионата Германии являются телеканалы "Футбол 1, 2, 3" и платформа MEGOGO, сообщает 24 канал.

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Поединок "Вольфсбург" – "Боруссия" Дортмунд в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 16:25.

Легально смотреть матч "Вольфсбург" – "Боруссия" Дортмунд можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1, 2, 3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1, 2, 3" и Setanta Sport.

Пединок "Вольфсбург" – "Боруссия" Дортмунд можно смотреть на платформе MEGOGO. Для просмотра матча нужно иметь подписку "оптимальная". Стоимость подключения составляет 97 гривен за месяц.