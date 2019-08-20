"Ворскла" подписала соглашение о партнерстве с Parimatch

Футболисты футбольного клуба "Ворскла" вышли на игру с "Днепр-1" с логотипами нового партнера команды – ТМ Parimatch.

Новое соглашение о сотрудничестве между брендами начало действовать 16 августа и рассчитано на один календарный сезон. В рамках контракта на форму клуба нанесены логотипы и шевроны торговой марки. Также предусмотрен брендинг стадиона и социальных сетей.

"Первым партнером нашего клуба в новом сезоне, о чем стало известно буквально накануне игры с "Днепром-1", стала компания Parimatch. В последнее время мы не имели подобных достойных предложений от других потенциальных партнеров, которые могли бы разместить свои лого на игровой форме. Переговорный процесс прошел слаженно, мы обсудили все вопросы и скрепили все подписями", – рассказал вице-президент ФК "Ворскла" Олег Лысак.

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Parimatch и ФК "Ворскла" планируют реализацию современных маркетинговых проектов, способных увеличить интерес полтавского зрителя к футболу.

"Ворскла" – один из самых известных клубов Украины, который всегда борется за самые высокие места во всех турнирах. И сегодня нам очень важно стать партнерами украинского футбола в центре страны. Мы уверены, что наши совместные социальные инициативы помогут раскрыть новые футбольные таланты на Полтавщине, а команда порадует всех болельщиков хорошим результатом в этом сезоне", – прокомментировал начало партнерства представитель TM Parimatch Вадим Мисюра.