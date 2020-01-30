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"Ворскла" подписала украинского защитника с чемпионата Турции

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Опанасенко перешел в "Ворсклу" / ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" объявила о подписании соглашения с защитником Евгением Опанасенко.

Деталей перехода Опанасенко в "Ворсклу" пока не называют. Как и продолжительность сделки игрока и полтавского клуба.

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Стоит отметить, что Евгений Опанасенко начинал карьеру в запорожском "Металлурге". Впоследствии в его карьере были одесский "Черноморец" и луганская "Заря". Именно с последним клубом он и выступал в Лиге Европы.

Последние полтора сезона 29-летний футболист выступал в турецкой Суперлиге за "Коньяспор".

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла Трансферы
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