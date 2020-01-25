"Ворскла" сыграла в фантастическую ничью, проигрывая три мяча во втором тайме – видео
В контрольном товарищеском матче встречались аутсайдеры украинского и польского чемпионатов. "Ворсла" сыграла в результативную ничью 3:3 с ЛСК "Лодзь".
Лодзь – Ворскла 3:3
Голы: Ратайчик, 25, Домбровски, 31, Пируло, 45 – Луизао, 62, Артур, 70, Ткаченко, 83
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Поляки в первом тайме оформили себе комфортное преимущество благодаря голам Ратайчика, Домбровски и Пируло.
Однако "Ворскла" сумела собраться и отыграться. Камбэк начал Луизао, забив на 62 минуте. Еще через 7 минут Артур сократил отставание до минимального, а Ткаченко установил окончательный счет.
Таким образом, "Ворскла" расписала сверхрезультативную ничью в первом спарринге на сборах. Следующий поединок подопечные Юрия Максимова проведут 27 января, а соперником станет сербский "Радник".
Лодзь - Ворскла видео матча