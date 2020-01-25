24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

"Ворскла" сыграла в фантастическую ничью, проигрывая три мяча во втором тайме – видео

9 Читати новину українською
Лодзь – Ворскла результат / ФК "Ворскла"

В контрольном товарищеском матче встречались аутсайдеры украинского и польского чемпионатов. "Ворсла" сыграла в результативную ничью 3:3 с ЛСК "Лодзь".

Лодзь – Ворскла 3:3

Голы: Ратайчик, 25, Домбровски, 31, Пируло, 45 – Луизао, 62, Артур, 70, Ткаченко, 83

Читайте также: "Шахтер" выиграл первый матч после отпуска

Поляки в первом тайме оформили себе комфортное преимущество благодаря голам Ратайчика, Домбровски и Пируло.

Однако "Ворскла" сумела собраться и отыграться. Камбэк начал Луизао, забив на 62 минуте. Еще через 7 минут Артур сократил отставание до минимального, а Ткаченко установил окончательный счет.

Таким образом, "Ворскла" расписала сверхрезультативную ничью в первом спарринге на сборах. Следующий поединок подопечные Юрия Максимова проведут 27 января, а соперником станет сербский "Радник".

Лодзь - Ворскла видео матча

 

В Китае строят две больницы для инфицированных коронавирусом
сегодня
1448
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт ФК Ворскла Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:07 "Валенсия" обыграла "Барселону" в матче с автоголом и нереализованным пенальти: видео
Юрій Семенюк 74
сегодня 16:10 Бывшая звезда чемпионата Украины по баскетболу Арчибальд неожиданно умер в 39 лет
Юрій Семенюк 29
сегодня 15:47 Российский хоккейный тренер избил клюшкой 10-летнего мальчика – видео инцидента
Юрій Семенюк 212
24 января 20:01 Украинец Селезнев забил в 4 матче подряд за "Бураспор" и получил красную карточку: видео
Юрій Семенюк 160
24 января 19:33 Жану Беленюку – 29: как двукратный чемпион мира по борьбе стал народным депутатом
Вісент Луїс 573
Новости
Больше новостей
Залиште відгук