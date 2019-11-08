Восемь ничьих: Украина сохраняет десятую позицию в таблице коэффициентов УЕФА

По итогам игровой недели в еврокубках Украина осталась на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА.

Интересно, что уже 8 последних матчей украинских команд на европейской арене завершились вничью.

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Невероятная серия примечательна еще и тем, что в 7 из 8 этих поединков представители Украины проигрывали по ходу встречи, а затем сумели отыграться. На текущей неделе "Шахтер" и "Александрия" совершили подвиги, сумев ликвидировать гандикап в 2 гола, когда времени было совсем мало.

Напомним, все три представителя страны на европейской арене на этой неделе сыграли свои матчи вничью: "Шахтер" – с загребским "Динамо" (3:3), "Динамо" – с "Копенгагеном" (1:1), а "Александрия" – с "Сент-Этьеном" (2:2).

В таблице коэффициентов Украина продолжает удерживать 10-ю позицию, находясь между Нидерландами и Турцией. За прошлую евронеделю Украина получила в таблицу коэффициентов УЕФА 3 очка из 6 возможных. При делении на 5 клубов прибавка в еврокопилку вышла 0.600 балла, а в сезоне теперь 14 место, набрав 21 очко/5 команд = 4.200.



Топ-20 таблицы коэффициентов УЕФА (по состоянию на 8 ноября)

Следующий тур еврокубков пройдет с 26-го по 28 ноября. "Шахтер" в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов 26 ноября сыграет на выезде против "Манчестер Сити". В Лиге Европы 28 ноября "Александрия" дома примет "Вольфсбург", а "Динамо" в гостях сразится с "Мальме".