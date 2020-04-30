Восстановление АПЛ: появилась новая дата и жесткие правила для футболистов

В Англии надеются, что летом смогут доиграть футбольный сезон. Восстановление матчей английской Премьер-лиги (АПЛ) планируют начать 8 июня. Однако игроков ждут строгие правила.

Как сообщает The Telegraph, АПЛ разослала клубам лиги предполагаемый расклад возобновления сезона.

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Согласно графику, 18 мая клубам позволят приступить к полноценным тренировкам, а с 8 июня будет возобновлено проведение матчей.

План обсудят с клубами индивидуально перед запланированной на пятницу конференцией.

План разработан на основе того, что с 7 мая в Англии будут ослаблены ограничительные меры, принятые из-за коронавируса.

9-10 мая планируется провести тестирование игроков на коронавирус, чтобы 11 мая начать тренировки в небольших группах.

По состоянию на 30 апреля в Британии подтверждены 166 441 случай заражения COVID-19, умерло 26 166 человек.

Также АПЛ разработала правила для восстановления сезона.

Согласно документу, составленному директором АПЛ Ричардом Гарликом, до возобновления сезона клубам придется выполнять следующие условия на тренировках:

весь инвентарь, от футбольных мячей до стоек ворот, должен быть продезинфицирован до и после использования;

игрокам рекомендуется носить маску;

футболистам строго рекомендуется оставлять автомобили на расстоянии трех парковочных мест друг от друга;

игрокам и персоналу будет запрещено плеваться на тренировках;

игрокам будет отведено 15 минут на подготовку, 75 минут на тренировку в группе по 5 человек и 15 минут на восстановление;

игроки и персонал клубов будут обязаны пройти тест на коронавирус за 48 часов до восстановления тренировок.

В этом сезоне командам АПЛ осталось провести по 9-10 матчей. Единоличным лидером чемпионата является "Ливерпуль".

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