Возвращение Тайсона: боксера включат в рейтинг с Фьюри

Легендарный американский боксер Майк Тайсон заручился поддержкой президента WBC Маурисио Сулеймана. Глава WBC готов включить Тайсона в рейтинг, чтобы американец смог вернуться на ринг.

Маурисио Сулейман заявил, что будет поддерживать Майка Тайсона в его стремлении вернуться в ринг, информирует Boxing Scene.

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Президент WBC называет Тайсона, который стал самым молодым чемпионом мира в истории супертяжелого веса, иконой спорта.

Тайсон может побить рекорд Формана

Он предполагает, что Тайсон может стать самым возрастным чемпионом в мире, побив рекорд Джорджа Формана. Последний выиграл титул в 45 лет.

К слову, рекорд Формана стремится побить и 44-летний украинец Владимир Кличко.

Сулейман уверен, что 53-летний Тайсон несмотря на серьезный для бокса возраст сохранил свою мощность и может нокаутировать соперников.

Он может нокаутировать любого одним ударом, в любое время. Так что мы будем поддерживать его. Нам всем интересно, что он будет делать дальше. Даже если выставочный бой, то ему нужно получить лицензию, нужно пройти через этот процесс,

– заявил Сулейман.

Он добавил, что поможет мечте Тайсона осуществиться. "Если его мечта снова попасть в рейтинг, то я внесу его в рейтинг", – заявил Сулейман.

Отметим, что лидером рейтинга WBC в супертяжелом весе является американец Деонтей Уайлдер. Действующий чемпион мира – британец Тайсон Фьюри.

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Возвращение Тайсона: главное

Тайсон собирается вернуться в бокс ради благотворительных поединков. Американец уже возобновил тренировки.

Вслед за Тайсоном легенда бокса Эвандер Холифилд также сообщил о возвращении в ринг.

Сообщалось, что Тайсон и Холифилд могут провести третий бой. Два предыдущих завершились победой Эвандера Холифилда.

Согласно другой информации, соперником Тайсона станет американец Шеннон Бриггс.