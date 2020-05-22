Возвращение Тайсона: боксера включат в рейтинг с Фьюри
Легендарный американский боксер Майк Тайсон заручился поддержкой президента WBC Маурисио Сулеймана. Глава WBC готов включить Тайсона в рейтинг, чтобы американец смог вернуться на ринг.
Маурисио Сулейман заявил, что будет поддерживать Майка Тайсона в его стремлении вернуться в ринг, информирует Boxing Scene.
Достойно внимания Тайсон избил мужчину в тюрьме: история "Железного Майка"
Президент WBC называет Тайсона, который стал самым молодым чемпионом мира в истории супертяжелого веса, иконой спорта.
Тайсон может побить рекорд Формана
Он предполагает, что Тайсон может стать самым возрастным чемпионом в мире, побив рекорд Джорджа Формана. Последний выиграл титул в 45 лет.
- К слову, рекорд Формана стремится побить и 44-летний украинец Владимир Кличко.
Сулейман уверен, что 53-летний Тайсон несмотря на серьезный для бокса возраст сохранил свою мощность и может нокаутировать соперников.
Он может нокаутировать любого одним ударом, в любое время. Так что мы будем поддерживать его. Нам всем интересно, что он будет делать дальше. Даже если выставочный бой, то ему нужно получить лицензию, нужно пройти через этот процесс,
– заявил Сулейман.
Он добавил, что поможет мечте Тайсона осуществиться. "Если его мечта снова попасть в рейтинг, то я внесу его в рейтинг", – заявил Сулейман.
Отметим, что лидером рейтинга WBC в супертяжелом весе является американец Деонтей Уайлдер. Действующий чемпион мира – британец Тайсон Фьюри.
Смотрите также Кличко готовит легендарного Холифилда к возвращению на ринг: видео
Возвращение Тайсона: главное
Тайсон собирается вернуться в бокс ради благотворительных поединков. Американец уже возобновил тренировки.
Вслед за Тайсоном легенда бокса Эвандер Холифилд также сообщил о возвращении в ринг.
Сообщалось, что Тайсон и Холифилд могут провести третий бой. Два предыдущих завершились победой Эвандера Холифилда.
Согласно другой информации, соперником Тайсона станет американец Шеннон Бриггс.