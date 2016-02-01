Возвращение Леброна Джеймса помогло "Лейкерс" победить в матче НБА: видео

16 Читати новину українською
"Лейкерс" победили "Клипперс"
"Лейкерс" победили "Клипперс" / Фото из открытых источников

Украинец Святослав Михайлюк не принял участия в очередном матче "Лейкерс". Команда, тем не менее, обыграла в овертайме "Клипперс" – 123:100.

Возвращение ЛеБрона Джеймса в состав "Лейкерс" пришлось на дерби против "Клипперс", которое к тому же имело принципиальное значение в борьбе за плей-офф позицию на Западе. "Клипперс" идут на 8 месте, а "Лейкерс" – 9-ом.

Читайте также: Украинец Лень провалил игру за "Атланту" против "Сакраменто": видео

Джеймс сразу же возглавил команду и почти сделал трипл-дабл, набрав 24 очка, сделав 14 подборов и 9 передач.

Украинец Святослав Михайлюк не выходил на площадку, просидев весь матч на скамейке запасных. Вполне возможно, это решение было принято тренерским штабом "Лейкерс" из-за плохой игры Михайлюка в прошлом матче, когда он забросил всего 1/7 3-очковых бросков.

"Клипперс" – "Лейкерс" 120:123 OT (26:32, 27:22, 22:33 37:25, 8:11)

Видеообзор матча Клипперс – Лейкерс

Подписывайтесь на наш​ Twitter и Telegram

blog_ava
Россия меняет тактику в отношении Украины, – эксперт
сегодня
1476
Теги: Баскетбол Спорт Святослав Михайлюк
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук