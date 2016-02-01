Возвращение Леброна Джеймса помогло "Лейкерс" победить в матче НБА: видео

Украинец Святослав Михайлюк не принял участия в очередном матче "Лейкерс". Команда, тем не менее, обыграла в овертайме "Клипперс" – 123:100.

Возвращение ЛеБрона Джеймса в состав "Лейкерс" пришлось на дерби против "Клипперс", которое к тому же имело принципиальное значение в борьбе за плей-офф позицию на Западе. "Клипперс" идут на 8 месте, а "Лейкерс" – 9-ом.

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Джеймс сразу же возглавил команду и почти сделал трипл-дабл, набрав 24 очка, сделав 14 подборов и 9 передач.

Украинец Святослав Михайлюк не выходил на площадку, просидев весь матч на скамейке запасных. Вполне возможно, это решение было принято тренерским штабом "Лейкерс" из-за плохой игры Михайлюка в прошлом матче, когда он забросил всего 1/7 3-очковых бросков.

"Клипперс" – "Лейкерс" 120:123 OT (26:32, 27:22, 22:33 37:25, 8:11)

Видеообзор матча Клипперс – Лейкерс

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