Возвращение на запад: украинец Лень второй раз сменил клуб в НБА
Алексей Лень второй раз в своей заокеанской карьере сменил клуб – новой командой для нашего баскетболиста стали "Короли" из Сакраменто.
Украинец сменил команду в последний день, когда в лиге разрешены обмены между клубами, сообщает инсайдер ведущего американского спортивного издания ESPN Эдриан Воджнаровски.
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Кроме Леня, "Атланта Хоукс" отдала форварда Джабари Паркера, взамен получила от "Сакраменто Кингс" Деуэйна Дедмонда, ранее уже игравшего за "Хоукс". Также бывшая команда Леня получила дополнительные права выбора во 2 раунде на драфтах в 2020 и 2021 годах.
В этом году по условиям своего контракта украинец заработает в НБА 4,1 миллиона долларов.
Отметим, что это уже третья команда Леня в его заокеанской карьере – ранее украинский центровой выступал за "Финикс Санс".
"Сакраменто" в западной конференции занимает 13-е место среди 15 команд (19 побед в 50 матчах). "Атланта" на востоке находится на 14-й строчке (14 побед в 52 матчах).
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