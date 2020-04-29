Впервые в истории: в календарь Кубка мира по биатлону добавили новый этап

Международный союз биатлонистов объявил расписание соревнований Кубка мира на предстоящий сезон 2020/2021.

Первый этап сезона-2020/2021 состоится в Контиолахти (Финляндия) с 28-го по 29 ноября. При этом генсекретарь IBU Никлас Карлссон не исключил, что в календаре могут произойти изменения из-за эпидемиологической обстановки, сообщает сайт организации.

Читайте также Вы не близкие друзья или родственники: Пидгрушная жестко ответила болельщикам

По сравнению с прошлым годом в программу соревнований добавился еще один этап – теперь их 10, а не 9. Впервые в истории биатлонисты выступят в Пекине (Китай), где с 26 февраля по 1 марта 2021 года пройдут тестовые соревнования перед Олимпиадой-2022.

Полное расписание биатлонного сезона 2020/2021:

Контиолахти – 28-29 ноября

Эстерсунд (Швеция) – 3-6 декабря

Хохфильцен (Австрия) – 11-13 декабря

Анси (Франция) – 17-20 декабря

Оберхоф (Германия) – 7-10 января 2021 года

Рупольдинг (Германия) – 13-17 января

Антхольц (Италия) – 21-24 января

Пекин (Китай) – 26 февраля-1 марта

Нове-Место (Чехия) – 11-14 марта

Хольменколлен (Норвегия) – 18-21 марта

Чемпионат мира пройдет в Поклюке (Словения) с 10-го по 21 февраля 2021 года.

Сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24