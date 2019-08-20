Впервые в истории в матче ATP-тура победил глухой теннисист

Ли Док Хи со счетом 7:6, 6:1 обыграл Генри Лааксонена в первом круге турнира в Уинстон-Сейлеме. 21-летний кореец стал первым глухим теннисистом, который выиграл матч уровня ATP.

После победы Ли Док Хи прокомментировал свое достижение.

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Из-за инвалидности надо мной смеялись. Говорили, что мне не стоит играть. Было трудно, но друзья и семья помогли это преодолеть. Я хотел показать всем, что могу стать теннисистом.



Если у вас есть нарушения слуха, не нужно опускать руки. Упорно трудитесь, и тогда добьетесь любой цели. В следующем матче у меня будет такое же настроение. Сделаю все возможное. Посмотрим, что из этого получится,

– рассказал Ли.

Один из бывших соперников глухого теннисиста Теннис Сандгрен признался, какую роль играет слух во время игры.

"Звук удара дает понимание того, как пробил ваш соперник. Но если вы не слышите его, то должны обладать потрясающим мастерством и сумасшедшим талантом", – отметил американец.

Ли Док Хи с детства страдает от отсутствия слуха. Во время матчей 21-летний южнокореец не слышит трибуны и судей и ориентируется исключительно по жестам.