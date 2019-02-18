Враг для своей команды – защитник "Фейеноорда" установил уникальное антидостижение: видео
Игрок голландского футбольного клуба "Фейеноорд" Свен ван Бек установил историческое антидостижение за свой клуб. Защитник за 106 матчей шесть раз забивал гол в собственные ворота.
В чемпионате Нидерландов еще ни один игрок не отличался таким "достижением".
Читайте также: В Польше фанаты устроили горячее фаер-шоу с фейерверками и социальным подтекстом: видео
24-летний ван Бек превзошел антирекорд Марилью, который в конце 90-х забил 5 автоголов в 144 матчах.
Рекордный шестой гол защитник забил в матче 22 тура чемпионата Нидерландов против "Гронингена". Именно благодаря этому мячу хозяева поля выиграли 1:0.
Что интересно, больше всего голов от ван Бека пропустил вратарь роттердамцев Кеннет Вермеер – 5 мячей.
Источник: 24 Канал
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии