Вратарь бешеным голом спас свою команду от поражения на последних минутах матча: видео

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Вратарь спас команду от поражения
Вратарь спас команду от поражения / Фото из открытых источников

В одном из матчей низших румынских лиг голкипер спас свою команду, забив потрясающий гол в конце встречи. Благодаря голу его команда сумела уйти от поражения.

При счете 1:2 на 94-й минуте матча команда, которая проигрывала, заработала штрафной с сорока метров от ворот.

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Выполнять его вызвался голкипер и когда все ждали навес, вратарь отправил мяч в девятку, чем принес своей команде ничью.

Матч завершился со счетом 2:2, а команда, в которой выступает спаситель-голкипер, избежала вылета в четвертый дивизион чемпионата Румынии.

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Теги: Спорт Футбол
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