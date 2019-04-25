Вратарь "Динамо" Денис Бойко признан лучшим игроком 25-го тура УПЛ
Украинская Премьер-Лига, опросив специалистов, которые входят в наш экспертный совет, определила самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в матчах 25 тура Чемпионата УПЛ.
По итогам голосования победу одержал вратарь "Динамо" Денис Бойко, который в матче с "Шахтером" отразил пенальти. За него отдали голоса все респонденты, кроме одного.
Это стоит увидеть: как "Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в принципиальном дерби
Лучшим тренером 25-го тура был признан Владимир Шаран. Его "Александрия" сумела обыграть "Мариуполь" и закрепилась на третьем месте.
Кто вошел в состав экспертного совета? Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Игорь Шуховцев, Геннадий Орбу, Леонид Буряк, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Артур Валерко.
Источник: 24 канал
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