Вратарь "Милана" пропустил курьезный гол на первой минуте: видео

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма пропустил курьезный гол на первой минуте матча чемпионата Италии.

20-летний голкипер допустил безумную ошибку в поединке с "Сампдорией".

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Ошибкой стража ворот "россонери" воспользовался француз Грегуар Дефрель.

Хуже всего для Доннарумма то, что гол стал решающим в матче и принес победу гостям.

One of the worst goalkeeper howlers you will ever see from Gianluigi Donnarumma. ‍♂️



The AC Milan star basically handed over a goal after just 40 SECONDS. pic.twitter.com/mmfAsHljle — FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) 30 березня 2019 р.

Сейчас "Милан" удерживает четвертое место в турнирной таблице Серии А, "Сампдория" – восьмое.

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