Вратарь "Милана" пропустил курьезный гол на первой минуте: видео

40 Читати новину українською
Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма / twitter.com/Acmilanind

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма пропустил курьезный гол на первой минуте матча чемпионата Италии.

20-летний голкипер допустил безумную ошибку в поединке с "Сампдорией".

Читайте также: Вратарь пропустил курьезный гол, пробивая штрафной с центра поля: видео

Ошибкой стража ворот "россонери" воспользовался француз Грегуар Дефрель.

Хуже всего для Доннарумма то, что гол стал решающим в матче и принес победу гостям.

Сейчас "Милан" удерживает четвертое место в турнирной таблице Серии А, "Сампдория" – восьмое.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
сегодня
5687
Теги: Спорт ФК Милан Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Вратарь "Милана" пропустил курьезный гол на первой минуте: видео
сегодня 13:54 Вратарь "Милана" пропустил курьезный гол на первой минуте: видео
40
Гонщики Формулы-1 спровоцировали курьезную аварию: видео
сегодня 12:00 Гонщики Формулы-1 спровоцировали курьезную аварию: видео
48
Гвоздик – Нгумбу: видео боя
сегодня 07:44 Гвоздик – Нгумбу: видео боя
1757
Голубь помешал футболисту подать угловой в чемпионате Германии: забавные фото
30 марта 20:27 Голубь помешал футболисту подать угловой в чемпионате Германии: забавные фото
105
Ивано-Франковский "Ураган" впервые в своей истории выиграл Кубок Украины по футзалу
30 марта 17:55 Ивано-Франковский "Ураган" впервые в своей истории выиграл Кубок Украины по футзалу
71
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук