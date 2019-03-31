Вратарь "Милана" пропустил курьезный гол на первой минуте: видео
Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма пропустил курьезный гол на первой минуте матча чемпионата Италии.
20-летний голкипер допустил безумную ошибку в поединке с "Сампдорией".
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Ошибкой стража ворот "россонери" воспользовался француз Грегуар Дефрель.
Хуже всего для Доннарумма то, что гол стал решающим в матче и принес победу гостям.
Сейчас "Милан" удерживает четвертое место в турнирной таблице Серии А, "Сампдория" – восьмое.
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