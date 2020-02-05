Вратарь отбил шайбу "ударом скорпиона" в матче НХЛ – впечатляющее видео

Вратарь хоккейного клуба "Аризона Койотс" Антти Раанта отразил шайбу "ударом скорпиона" во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Чикаго Блэкхоукс".

Эпизод произошел в третьем периоде при ничейном счете 2:2. Брэндон Саад, который до этого отличился дважды, пытался пробить с близкого расстояния над голкипером, который в то время уже лежал на животе на льду. Но Антти Раанта сумел отбить шайбу "ударом скорпиона", подняв ноги над головой.

Что такое "удар скорпиона"Удар по мячу пятками в прыжке. Свое название получил за сходство с атакой скорпиона, поражающего свою жертву. Обычно используется в футболе. Автором и первым исполнителем этого футбольного приема считается колумбийский вратарь Рене Игита, который отбил мяч таким способом, что летел в его ворота. Но, по большей части, таким образом забиваются голы. В Украине таким образом отмечались игроки "Шахтера" Матузалем и Попов, полузащитник "Металлиста" Хавьер и игрок "Авангарда" Ульянов.

Вот так: Вратарь пропустил курьезный гол – мяч пролетел ему между ног после удара с центра поля: видео

Комментатор матча не удержался, воскликнув "Да вы издеваетесь надо мной?!", увидев повтор этого эпизода.

Смотрите видео "удара скорпиона" в исполнении голкипера

Но стоит отметить, что сейв Раанты мало помог "Аризоне". В серии буллитов команда таки уступила "Чикаго". Сам голкипер в свое время два сезона выступал за "Чикаго" – с 2013 до 2015 года.