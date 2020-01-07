Вратарь сборной Украины попал в символическую сборную разочарований
Авторитетная испанская газета Marca представила символическую сборную разочарований по итогам первой половины сезона Ла Лиги. В состав команды был включен украинский голкипер Андрей Лунин.
Лунин на правах аренды выступает за "Вальядолид", который после 19 туров занимает 14-е место.
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Среди звездных футболистов в "сборную разочарований" от Marca попали новички "Атлетико" и "Реала" Жоау Фелиш и Лука Йович соответственно.
Символическая сборная разочарований по версии Marca:
- Андрей Лунин ("Вальядолид")
- Жан-Клер Тодібо ("Барселона")
- Хуниор Фирпо ("Барселона")
- Фернандо Калера ("Эспаньол")
- Рони Лопеш ("Севилья")
- Денис Суарес ("Сельта")
- Маркос Льоренте ("Атлетико")
- Жоау Фелиш ("Атлетико")
- Лука Йович ("Реал")
- Люк де Йонг ("Севилья")
- Борха Иглесиас ("Бетис").
Украинский вратарь Лунин сыграл только один матч за "Вальядолид" в Кубке Испании. В Ла Лиге Андрей только попадал в заявку.
Мадридский "Реал", которому принадлежит Лунин, хочет досрочно вернуться украинца с аренды из-за отсутствия игровой практики.
ЛУНИН В ИСПАНИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ