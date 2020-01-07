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Вратарь сборной Украины попал в символическую сборную разочарований

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Андрей Лунин / 24 канал

Авторитетная испанская газета Marca представила символическую сборную разочарований по итогам первой половины сезона Ла Лиги. В состав команды был включен украинский голкипер Андрей Лунин.

Лунин на правах аренды выступает за "Вальядолид", который после 19 туров занимает 14-е место.

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Среди звездных футболистов в "сборную разочарований" от Marca попали новички "Атлетико" и "Реала" Жоау Фелиш и Лука Йович соответственно.

Символическая сборная разочарований по версии Marca:

  • Андрей Лунин ("Вальядолид")
  • Жан-Клер Тодібо ("Барселона")
  • Хуниор Фирпо ("Барселона")
  • Фернандо Калера ("Эспаньол")
  • Рони Лопеш ("Севилья")
  • Денис Суарес ("Сельта")
  • Маркос Льоренте ("Атлетико")
  • Жоау Фелиш ("Атлетико")
  • Лука Йович ("Реал")
  • Люк де Йонг ("Севилья")
  • Борха Иглесиас ("Бетис").

Украинский вратарь Лунин сыграл только один матч за "Вальядолид" в Кубке Испании. В Ла Лиге Андрей только попадал в заявку.

Мадридский "Реал", которому принадлежит Лунин, хочет досрочно вернуться украинца с аренды из-за отсутствия игровой практики.

ЛУНИН В ИСПАНИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Андрей Лунин
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