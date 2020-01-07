Вратарь сборной Украины попал в символическую сборную разочарований

Авторитетная испанская газета Marca представила символическую сборную разочарований по итогам первой половины сезона Ла Лиги. В состав команды был включен украинский голкипер Андрей Лунин.

Лунин на правах аренды выступает за "Вальядолид", который после 19 туров занимает 14-е место.

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Среди звездных футболистов в "сборную разочарований" от Marca попали новички "Атлетико" и "Реала" Жоау Фелиш и Лука Йович соответственно.

Символическая сборная разочарований по версии Marca:

Андрей Лунин ("Вальядолид")

Жан-Клер Тодібо ("Барселона")

Хуниор Фирпо ("Барселона")

Фернандо Калера ("Эспаньол")

Рони Лопеш ("Севилья")

Денис Суарес ("Сельта")

Маркос Льоренте ("Атлетико")

Жоау Фелиш ("Атлетико")

Лука Йович ("Реал")

Люк де Йонг ("Севилья")

Борха Иглесиас ("Бетис").

Украинский вратарь Лунин сыграл только один матч за "Вальядолид" в Кубке Испании. В Ла Лиге Андрей только попадал в заявку.

Мадридский "Реал", которому принадлежит Лунин, хочет досрочно вернуться украинца с аренды из-за отсутствия игровой практики.

ЛУНИН В ИСПАНИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ