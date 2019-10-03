Вратарь "Славии" хладнокровным финтом обыграл игрока "Боруссии" Д: видео

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Ондржей Коларж
Ондржей Коларж / slavia.cz

Вратарь чешской "Славии" Ондржей Коларж отметился хладнокровным финтом во втором туре Лиги чемпионов. Его команда в Праге принимала "Боруссию" из Дортмунда.

В одном из моментов игры Ондржей Коларж хладнокровным финтом "убрал" защитника "шмелей" Ашрафа Хакими.

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Финт вратаря "Славии" стал лучшим во второй игровой день Лиги чемпионов.

Впрочем, Хакими дважды сумел расстроить Коларжа. Марокканский защитник "Боруссии" провел по голу в каждом из таймов, что принесло немцам победу.

Следующий матч "Славия" в Лиге чемпионов сыграет против "Барселоны". Дортмундцы померяются силами с "Интером".

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Автор: Михаил Гема
Теги: Лига чемпионов Спорт Футбол ФК Боруссия Д
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