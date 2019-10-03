Вратарь "Славии" хладнокровным финтом обыграл игрока "Боруссии" Д: видео
Вратарь чешской "Славии" Ондржей Коларж отметился хладнокровным финтом во втором туре Лиги чемпионов. Его команда в Праге принимала "Боруссию" из Дортмунда.
В одном из моментов игры Ондржей Коларж хладнокровным финтом "убрал" защитника "шмелей" Ашрафа Хакими.
Смотрите также: "Ливерпуль" в триллере одолел "Зальцбург", "Челси" переиграл "Лилль": результаты Лиги чемпионов
Финт вратаря "Славии" стал лучшим во второй игровой день Лиги чемпионов.
Впрочем, Хакими дважды сумел расстроить Коларжа. Марокканский защитник "Боруссии" провел по голу в каждом из таймов, что принесло немцам победу.
Следующий матч "Славия" в Лиге чемпионов сыграет против "Барселоны". Дортмундцы померяются силами с "Интером".
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии