Вратарь в НХЛ совершил фантастическое спасение, отбив шайбу в футбольном стиле: видео
Вратарь "Вегаса" Марк-Андре Флери стал героем в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто". Голкипер хозяев совершил невероятное спасение в конце игры.
При счете 3:2 в пользу "Вегаса" он совершил фантастический сэйв после броска Ильи Михеева. Шайба срикошетила от Ника Петана и летела в пустые ворота.
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Но Флери быстро сориентировался и вытащил шайбу в футбольном прыжке.
Авторы телетрансляции даже решили, что шайба пересекла линию, и изменили счет на табло на 3:3.
С другого ракурса сейв вратаря кажется таким же нереальным.
После игры Флери заявил, что просто наслаждался моментом. "Посмеялся, улыбнулся. Был счастлив, что шайба не попала в ворота", – сказал Флери.
В итоге "Торонто" уступила со счетом 2:4, проиграв шестой матч подряд. В 16 последних играх у "Лифс" всего две победы в основное время.
Для Флери победа стала 450-й в НХЛ. Он седьмой голкипер в истории лиги, который достиг этой отметки. Из действующих вратарей больше побед только у Хенрика Лундквиста (453).