Вратаря сборной Украины Лунина отправили на жесткий карантин из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса в испанском футбольном клубе "Овьедо" ввели режим внутренней изоляции. Именно за эту команду выступает вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

Игрокам и персоналу клуба направили письмо, где четко указали на обязательные меры, которые они должны соблюдать на время карантина:

соблюдение личной гигиены,

пребывание в течение как можно более длительного времени дома,

недопустимости посещения мест общего пользования, включая спортивные залы, тренировочные полигоны, магазины, рестораны и т.п.,

запрет покидать город,

запрещено принимать гостей (даже родственников) из других регионов.

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Стоит отметить, что на время карантина футболистов обеспечили спортивным инвентарем для поддержания формы.

По состоянию на 17 марта, в Испании зафиксировано 11 279 случаев заражения коронавирусом, из них – 499 человек умерло и более 1 тысячи выздоровели.

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