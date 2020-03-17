Вратаря сборной Украины Лунина отправили на жесткий карантин из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса в испанском футбольном клубе "Овьедо" ввели режим внутренней изоляции. Именно за эту команду выступает вратарь сборной Украины Андрей Лунин.
Игрокам и персоналу клуба направили письмо, где четко указали на обязательные меры, которые они должны соблюдать на время карантина:
- соблюдение личной гигиены,
- пребывание в течение как можно более длительного времени дома,
- недопустимости посещения мест общего пользования, включая спортивные залы, тренировочные полигоны, магазины, рестораны и т.п.,
- запрет покидать город,
- запрещено принимать гостей (даже родственников) из других регионов.
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Стоит отметить, что на время карантина футболистов обеспечили спортивным инвентарем для поддержания формы.
По состоянию на 17 марта, в Испании зафиксировано 11 279 случаев заражения коронавирусом, из них – 499 человек умерло и более 1 тысячи выздоровели.
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