Вряд ли вы его увидите: Михайличенко не планирует выпускать легионера на игру с "Копенгагеном"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко провел пресс-конференцию накануне поединка Лиги Европы против датского "Копенгагена".

Михайличенко заявил, что в матче вряд ли примет участие перуанский защитник Карлос Самбрано.

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Вы хотите, чтобы у нас еще кто-то травму получил? Вряд ли вы его увидите на поле. Если хотите посмотреть на него, можете посмотреть на его игру за сборную Перу,

– ответил Михайличенко.

Также Михайличенко назвал сильную сторону датского клуба. Наставник киевлян выделил физическую готовность соперника.

Прежде всего, хорошо готова физически. Дисциплинированная, по подбору игроков довольно ровная. Предпочитает не индивидуальный, а коллективный футбол. Чтобы эту команду побеждать, необходимо не только, так сказать, перебегать, но и переиграть ее,

– резюмировал тренер киевлян.

Поединок 3 тура Лиги Европы "Динамо" – "Копенгаген" состоится в четверг, 24 октября. Начало игры в Киеве в 22:00.