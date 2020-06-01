31 мая на НСК "Олимпийский" состоялся заключительный матч 24 тура чемпионата Украины, в котором донецкий "Шахтер" переиграл киевское "Динамо" (3:1). Скандальный эпизод произошел на 19-й минуте матча.

Капитан гостей Сергей Сидорчук отправил мяч в сетку ворот "горняков". Но главный арбитр матча Екатерина Монзуль отменила взятие ворот после использования VAR. Оказалось, что до удара Сидорчука защитник "Динамо" Денис Попов рукой ударил по лицу полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко, пишет 24 канал.

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Это вызвало бурный протест тренерского штаба киевлян. На камеры телеканала "Футбол 1" попал диалог Тараса Степаненко с наставником "Динамо" Алексеем Михайличенко, который заподозрил симуляцию со стороны хавбека "горняков".

Вы же меня знаете. Я не обманываю. Ну, вы же меня знаете,

– сказал Степаненко Михайличенко.

Смотрите видео момента на 13:40

Также после матча Тарас Степаненко заявил, что в этом моменте был 100-процентный фол: "Я выпрыгнул и получил по лицу. Затем посмотрели VAR и зафиксировали нарушение. Это был фол, точно. На такой высоте невозможно, чтобы я сам подлез под руку".

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