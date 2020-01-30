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Виктор Выхрист – новая украинская угроза в боксе для Уайлдера и Джошуа

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Виктор Выхрист / ecboxpromotion.de

Вечером 28 января в Гамбурге состоялась презентация нового бойца немецкой промоутерской компании EC Boxing Promotions нашего соотечественника Виктора Выхриста. Кто он такой и каковы его перспективы в профессиональном боксе? Попробуем разобраться.

Виктор Выхрист родился 3 июня 1992 года в городе Светловодск Кировоградской области. Затем его семья переехала в город Кременчуг, что на Полтавщине. Там парень пошел в школу, а в последний год перед ее окончанием решил заняться боксом. Его тренером стал Александр Николаевич Ляхов, который является отцом украинской легкоатлетки Ольги Ляховой. Сейчас Виктор признается, что с детства интересовался боксом, постоянно смотрел поединки братьев Кличко, но никогда не думал, что сам когда-то будет боксером.

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Допис, поширений Выхрист Виктор (@viktor_vykhryst)

Уже через четыре года после начала занятий, в 2012 году, первый раз едет на взрослый чемпионат Украины. Тогда он проиграл сразу в 1/8 финала. Однако уже через год снова участвует в соревнованиях и становится их победителем. После победы на национальных соревнованиях становится членом команды "Украинские атаманы" и начинает выступать в полупрофессиональной лиге WSB. В ее рамках провел 4 боя, в 3 одержал победу и 1 раз потерпел неудачу, проиграв нокаутом британцу Джо Джойсу.

Виктор пытался получить путевку на летние Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Однако, на отборочном турнире проиграл все тому же Джо Джойсу.

Успех к Выхристу пришел в 2017 году. Тогда он победил на домашнем для Украины чемпионате Европы по боксу, который проходил в Харькове. После этого успеха он был награжден орденом "За заслуги" III степени.

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Второе по значимости достижение – победа на II Европейских играх 2019 года в Минске. Интересно, что его тренером был все тот же Александр Ляхов, который между выступлениями Виктора параллельно следил за результатами своей дочери.

Учитывая победу на Европейских играх, статус действующего чемпиона Европы, боксер был главным фаворитом на поездку на Олимпиаду в Токио от Украины. Но судьба распорядилась иначе. Осенью прошлого года в финале чемпионата страны Виктор проиграл одесситу грузинского происхождения Цотне Рогаве. В начале 2020 года Цотне победил на одном из самых престижных турниров среди любителей – Кубке Странджа, чем подтвердил неслучайность своей победы. Возможно, что именно результат этого турнира решал, кто будет главной нашей надеждой в хэвивейте на этих играх.

Понимая, что попасть на самые престижные соревнования среди любителей не удастся, переход в профессионалы вполне логичен.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Допис, поширений Выхрист Виктор (@viktor_vykhryst)

Выхрист дебютирует на профи-ринге 8 февраля в немецком городе Гёппинген на EWS Arena. Соперником украинца станет 34-летний белорус Андрей Мазаник (13-10, 10 КО). Поединок пройдет в андеркарте боя за титул IBO в тяжелом весе между южноафриканцем Кевином Лерена (24-1, 11 КО) и немцем Фиратом Арсланом (47-8-3, 32 КО).

По своему стилю вряд ли найдется боксер, более похожий на Владимира Кличко, чем Виктор Выхрист. Его рост всего на 2 сантиметра ниже, чем у младшего из братьев, и составляет 196 сантиметров. Также очень похожая манера передвижения по рингу, основное оружие – это джеб. Обладает достаточно быстрыми руками, часто пробивает двойки.

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Среди недостатков, конечно, можно отметить не слишком надежную оборону и нежную кожу, регулярно получал рассечения. Для своего роста имеет относительно небольшой вес, что составляет около 105 килограммов. Выглядит "добрым" боксером с отсутствием инстинкта убийцы.

Потенциально должен стать одним из лучших боксеров дивизиона. Очень многое будет зависеть от возможностей промоутера. Может легко перебоксировать таких оппонентов, как Карлос Такам, Дерек Чисора и даже Дилиан Уайт. Однако может и проиграть некоему джорнимену из-за отсутствия стального подбородка. Будет нежелательным оппонентом для любого элитного боксера супертяжелого веса.

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Автор: Андрей Тудовши
Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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