Выхрист впервые прокомментировал скандал с ФБУ: Это у них такой метод мне насолить?
Украинский боксер Виктор Выхрист прокомментировал конфликт с Федерацией бокса Украины (ФБУ). Конфликт разгорелся после того, как Выхрист перешел в профессионалы. Таким образом, Выхрист не сможет поехать на Олимпиаду-2020 в Токио.
В комментарии изданию Xsport Выхрист заявил, что не переходил бы в профессионалы, если бы был первым номером сборной Украины. Сейчас первый номер сборной Украины – Цотне Рогава.
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Я сам не знаю, что происходит, я ничего не понимаю. Если честно, я немного шокирован, поскольку они перекручивают все, говоря неправдивую информацию. Если бы я знал, что я первый номер, и на 100% буду ехать на лицензионный турнир, то о каком переходе в профессионалы могла идти речь?
– сказал Виктор.
Боксер, который 10 лет посвятил любительскому боксу, говорит, что ему обидно за действия ФБУ.
Важно! После перехода Выхриста в профессионалы ФБУ на три года дисквалифицировала тренера Александра Ляхова и менеджера Андрея Котельника.
По словам Выхриста, Александр Ляхов шокирован трехлетней дисквалификацией. Виктор обещает бороться за тренера.
"Это у них такой метод мне насолить или что это? Я не знаю, зачем они поступают так низко и подло. Представьте, это жизнь моего тренера, он за это зарабатывает зарплату, тренирует ребят и поверьте, что у него достойные ребята, которые очень достойно будут представлять нашу страну на турнирах в Европе и мире. То, что они делают – я никак не могу это охарактеризовать. Но мы будем бороться за тренера и все у нас получится", – резюмировал Виктор.
СКАНДАЛ ВОКРУГ ВЫХРИСТА: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Кто такой Виктор Выхрист?
- Выхрист – украинский боксер, который на протяжении многих лет входил в состав Национальной сборной Украины по боксу среди мужчин.
- Является многократным чемпионом Украины. Выступал в составе профессионального боксерского клуба "Украинские атаманы". Победитель и призер международных турниров высшей категории.
- Первый весомый титул завоевал в 2017 году, получив золото на Чемпионате Европы по боксу среди мужчин, который проходил в Харькове.
- В 2019 году подтвердил статус сильнейшего боксера Европы став чемпионом Европейских игр в Минске в составе сборной Украины.