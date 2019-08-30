Выйдет ли "Динамо" и "Александрия" в плей-офф Лиги Европы? Опрос

143 Читати новину українською
Выйдет ли "Динамо" и "Александрия" в плей-офф Лиги Европы? Опрос
Выйдет ли "Динамо" и "Александрия" в плей-офф Лиги Европы? Опрос / uefa.com

Украинские клубы "Динамо" и "Александрия" узнали соперников, против которых будут играть на групповом этапе Лиги Европы сезона 2019/2020. "Александрия" дебютирует в турнире.

Киевскому "Динамо" достались довольно легкие соперники – "Копенгаген", "Мальме" и "Лугано".

Читайте также: Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

В свою очередь "Александрия" встретится с "Вольфсбургом", "Гентом" и "Сент-Этьеном". За "Гент" выступают ряд украинских футболистов.

Первый матч "Динамо" и "Александрия" в Лиге Европы сыграют 19 сентября. Подробный календарь команд появится позже.

По итогам шести туров две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф турнира (1/16 финала).

 

 

blog_ava
Танцы со звездами 2019: все участники третьего сезона популярного шоу
сегодня
12747
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо ФК Александрия Лига Европы Опрос 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
1 сентября 08:10 Василий Ломаченко – Люк Кэмпбелл: видео боя
3486
Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
31 августа 20:00 Российского теннисиста освистали на US Open за хамское поведение: видео
311
"Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
31 августа 19:08 "Александрия" на выезде одолела "Ворсклу": видео
91
Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
31 августа 15:38 Звездный новичок "Динамо" продемонстрировал свой роскошный автомобиль в Украине: видео
205
Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
31 августа 11:40 Легенды, которых мы больше не увидим: топ-футболисты, которые повесили бутсы на гвоздь в 2019-м
Михайло Гема 708
Новости
Больше новостей
Залиште відгук