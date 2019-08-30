Выйдет ли "Динамо" и "Александрия" в плей-офф Лиги Европы? Опрос
Украинские клубы "Динамо" и "Александрия" узнали соперников, против которых будут играть на групповом этапе Лиги Европы сезона 2019/2020. "Александрия" дебютирует в турнире.
Киевскому "Динамо" достались довольно легкие соперники – "Копенгаген", "Мальме" и "Лугано".
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В свою очередь "Александрия" встретится с "Вольфсбургом", "Гентом" и "Сент-Этьеном". За "Гент" выступают ряд украинских футболистов.
Первый матч "Динамо" и "Александрия" в Лиге Европы сыграют 19 сентября. Подробный календарь команд появится позже.
По итогам шести туров две лучшие команды каждой группы выйдут в плей-офф турнира (1/16 финала).
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