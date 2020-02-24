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Вышла первая серия документального фильма "Неизвестное Динамо" – видео

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"Неизвестное Динамо" первая серия / ФК "Динамо"

24 февраля на Youtube состоялась премьера первой серии экшн-фильма "Неизвестное Динамо".

Фильм состоит из двух серий. В нем показана жизнь киевского клуба: от установки на матч в раздевалке до его разбора после завершения.

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Съемки проходили со времени подготовки к матчу за Суперкубок Украины 2019 года до вылета "Динамо" из Лиги чемпионов от "Брюгге". В первой серии показаны подготовка и эмоции после победы в Суперкубке.

Первая серия фильма "неизвестное Динамо": смотрите видео

Вторая выйдет на официальном YouTube-канале "Динамо" 2 марта в 19.00. Телевизионная версия фильма появится в эфире одного из национальных телеканалов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Футбол Спорт Динамо
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