Выступление Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоул-2020 – видео
Две американские звезды латинского происхождения – Шакира и Дженнифер Лопес – выступили в перерыве Супербоула. Это матч за главный трофей в американском футболе в США.
Матч Супербоула считается одним из самых рейтинговых на американском телевидении. За игрой наблюдают около 200 миллионов зрителей по всему миру. В 2020 году победу одержала команда "Канзас-Сити".
Как это было: "Канзас-Сити" победил "Сан-Франциско" в матче за Супербоул
Традиционным элементом шоу является выступление звезд в перерыве матча. На этот раз развлекали зрителей на трибунах Шакира и Дженнифер Лопес. Они выступили вместе. Всего за 15-минутное шоу певицы успели по разу изменить сценический костюм.
Видео выступления Шакиры и Дженнифер Лопес на Супебоул 2020
Гимн США перед игрой доверили выполнить Деми Ловато.
Деми Ловато исполняет гимн США на Супербоул 2020
А Иоланда Адамс спела песню "America the Beautiful".
Видео выступления Иоланды Адамс на Супербоул 2020
Выбор редакции
-
Изъятие Зинченко, победа Джоковича, пенальти Лунина и другие новости спорта 2 февралясегодня , 09:07
-
Лунин отразил пенальти в матче против команды Зозули в чемпионате Испании – видео2 февраля , 23:25
-
Зинченко получил удаление в матче против "Тоттенхэма", "шпоры" сразу забили и победили – видео2 февраля , 20:13