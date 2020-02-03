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Выступление Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоул-2020 – видео

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Шакира и Дженнифер Лопес на Супербоул 2020 / twitter.com/shakira

Две американские звезды латинского происхождения – Шакира и Дженнифер Лопес – выступили в перерыве Супербоула. Это матч за главный трофей в американском футболе в США.

Матч Супербоула считается одним из самых рейтинговых на американском телевидении. За игрой наблюдают около 200 миллионов зрителей по всему миру. В 2020 году победу одержала команда "Канзас-Сити".

Как это было: "Канзас-Сити" победил "Сан-Франциско" в матче за Супербоул

Традиционным элементом шоу является выступление звезд в перерыве матча. На этот раз развлекали зрителей на трибунах Шакира и Дженнифер Лопес. Они выступили вместе. Всего за 15-минутное шоу певицы успели по разу изменить сценический костюм.

Видео выступления Шакиры и Дженнифер Лопес на Супебоул 2020

Гимн США перед игрой доверили выполнить Деми Ловато.

Деми Ловато исполняет гимн США на Супербоул 2020

А Иоланда Адамс спела песню "America the Beautiful".

Видео выступления Иоланды Адамс на Супербоул 2020

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: LifeStyle Музыка Новости Спорта Спорт Дженнифер Лопес Шакира
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