Выступления команд Украины на международных соревнованиях поставлено под угрозу, – СБУ

Выступления национальных спортивных команд Украины на международных соревнованиях поставлены под угрозу из-за закупки для спортсменов сомнительных препаратов.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

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Должностные лица госучреждения Управление сборных команд и проведение спортивных мероприятий (Укрспортобеспечения) в нарушение требований законодательства закупили у частного предприятия лекарственные средства и медицинские препараты на сумму свыше 8 млн грн.

Спецслужба заявляет, что закупленная продукция вообще не относится к лекарственным средствам. Часть препаратов, переданных спортсменам под видом лекарственных медпрепаратов, не прошла соответствующий контроль в Национальном антидопинговом центре.

Из-за действий должностных лиц государственному бюджету Украины нанесен ущерб на более чем 8 млн грн и поставлены под угрозу выступления на международных соревнованиях национальных команд в связи с отсутствием допинг-контроля продукции,

– говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В спецслужбе продолжают следственные действия для установления всех лиц, задействованных в противоправном механизме, и привлечения их к уголовной ответственности.

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Укрспортобеспечения находится в сфере управления Министерства молодежи и спорта Украины. Главному врачу Министерства молодежи и спорта объявлено подозрение.