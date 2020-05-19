"Вытащили за уши": известный спортсмен раскритиковал внесение Ломаченко в "Миротворец"

Украинский кикбоксер Павел Журавлев прокомментировал внесение боксера Василия Ломаченко в базу сайта "Миротворец". Ломаченко и Александр Усик попали в "Миротворец" после участия в пропагандистском фильме, который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

36-летний Журавлев в интервью Tribuna.com заявил, что считает создание "Миротворца" в 2014 году хорошей идеей. Однако он ставит под сомнение целесообразность внесения туда некоторых лиц.

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"Вопрос в другом, вы внесли чемпиона мира", – сказал Журавлев.

Он заявил, что знает Ломаченко и восхищается его боксерскими качествами. "Я знаю, что он очень хороший человек, благородный", – отметил кикбоксер.

Вопросы, которые за уши вытащили какие-то моменты, не буду обсуждать эти вопросы, включили его в список "Миротворца". Хорошо, почему нет в этом списке наших депутатов, которые катаются в Москву на переговоры? Почему нет взяточников? Вопросов очень много,

– сказал Журавлев.

По словам Павла, он не одобряет действия Ломаченко, но не видит в действиях боксера "криминала".

"Поэтому, если мы говорим, что боремся с чем-то, то нужно начинать не с таких мелких, малозначительных вещей, когда за спиной у нас происходят неприятности гораздо больше", – заявил Журавлев.

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Что известно о скандале вокруг Ломаченко

Василий Ломаченко и Александр Усик снялись в пропагандистском фильме "Здравствуй, брат! Христос воскрес", который обнародовал один из монастырей Русской православной церкви.

Спортсмены рассказывают о своей дружбе с русскими и заявляют, что украинцы и россияне – "единый народ".

Поэтому обоих боксеров внесли в базу "Миротворец".

Зато в России заявили, что готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство.

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