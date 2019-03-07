WBC обязал Уайлдера провести бой с Бризилом: известна дата

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Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер / Фото з відкритих джерел

Всемирный боксерский совет (WBC) санкционировал бой чемпиона Деонтея Уайлдера (40-0-1, 39 КО) против Доминика Бризила (20-1, 18 КО).

Теперь команды боксеров должны прийти к соглашению о поединке. Ожидается, что встреча состоится 18 мая, сообщает Boxingnews.

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WBC дал промоутерам двух боксеров месяц на переговоры. Если стороны не согласуют детали поединка, то 4 апреля WBC в Мехико проведет промоутерские торги.

Бризил летом 2016 уже пытался завоевать чемпионский титул, но нокаутом уступил Энтони Джошуа (22-0, 21 КО). После первого поражения в карьере соперник Уайлдера провел три победных боя и поднялся на девятое место в рейтинге лучших супертяжей мира по версии BoxRec.

Деонтей Уайлдер в последнем бою благодаря двум нокдаун добился ничьей в поединке с Тайсоном Фьюри и сохранил за собой статус чемпиона мира по версии WBC.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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