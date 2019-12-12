WBO обязала Джошуа и Усика договориться о бое

Всемирная боксерская организация (WBO) распорядилась, чтобы Энтони Джошуа и Александр Усик начали переговоры о проведении поединка. Таким образом организация официально санкционировала бой между боксерами.

WBO уже даже прислала письмо промоутеру Эдди Хирну, который занимается делами обоих боксеров, сообщает ESPN.

К слову: Бой между Усиком и Чисорой пройдет в начале марта, – промоутер

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и Александр Усик имеют 30 дней для того, чтобы договориться о поединке.

Кроме того, WBO уже начала поиски организатора поединка. Он определится через аукцион, а минимальная сумма за право проведения чемпионского боя составляет 1 миллион долларов.

Джошуа (22-1, 21 КО) вернул себе чемпионские титулы после победы над Энди Руисом в реванше. Британец победил единогласным решением судей. Сам Энтони Джошуа заявил, что для него нет никаких проблем провести бой с Усиком.

Первым претендентом на бой с Джошуа является 38-летний болгарин Кубрат Пулев. Боксер является обязательным претендентом по версии IBF.

Непобедимый Усик (17-0, 13 КО) в октябре дебютировал в супертяжах с победы над Чаззом Уизерспуном после семи раундов.