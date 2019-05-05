Wings for Life World Run: как украинцы бежали одновременно с миром

5 мая в 14:00 Украина присоединилась к всемирному одновременному благотворительному забегу Wings for Life World Run, целью которого является сбор средств для поиска методов лечения травм спинного мозга.

Одновременно со столицей он стартовал в 323 городах мира. Секунда в секунду.

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Участие могли принимать начинающие и опытные бегуны, профессиональные спортсмены и участники на инвалидных колясках. Уникальность забега еще и в том, что бегут не к финишу, а от него, пытаясь скрыться от автомобиля-кетчера (Catcher Car), который является "плавающей финишной линией", что следует за участниками в заданном темпе.



Благотворительный забег Wings for Life World Run в Киеве



Благотворительный забег Wings for Life World Run в Киеве

Реальный автомобиль-кетчер или виртуальный (в мобильном приложении) преследует бегунов в течение маршрута и постепенно увеличивает свою скорость, пока не догонит каждого участника. Когда автомобиль-кетчер (реальный или виртуальный) догоняет участника, то гонка заканчивается. Последние люди, которых догонят, объявляются Глобальными чемпионами.



Благотворительный забег Wings for Life World Run в мире



Благотворительный забег Wings for Life World Run в мире

В этом году столица собрала 5 сотен спортсменов, одновременно с Киевом по всему миру стартовало более 100 тысяч бегунов. Каждый участник забега делает взнос – от 10 евро. Поэтому, как минимум миллион евро пойдет на исследования и лечение травм спинного мозга.

Это очень классно, что так много людей присоединяется к таким благотворительным забегам. По моему мнению, бегут за тех людей, которые не могут. И очень круто, что так много людей с ограниченными возможностями также принимают участие,

– отметила олимпийская чемпионка, участница забега Ольга Харлан.

Организаторы рассказали, что еще в прошлый раз бегунов в Киеве было в 2 раза меньше, в этом же году на благотворительное мероприятие собралось столько людей, что оно стало одним из самых массовых в мире.