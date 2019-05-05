Wings for Life World Run: как украинцы бежали одновременно с миром

41 Читати новину українською

5 мая в 14:00 Украина присоединилась к всемирному одновременному благотворительному забегу Wings for Life World Run, целью которого является сбор средств для поиска методов лечения травм спинного мозга.

Одновременно со столицей он стартовал в 323 городах мира. Секунда в секунду.

Читайте также: Как в Киеве бежали марафон взрослые и дети

Участие могли принимать начинающие и опытные бегуны, профессиональные спортсмены и участники на инвалидных колясках. Уникальность забега еще и в том, что бегут не к финишу, а от него, пытаясь скрыться от автомобиля-кетчера (Catcher Car), который является "плавающей финишной линией", что следует за участниками в заданном темпе.

забіг київ спиний мозг
Благотворительный забег Wings for Life World Run в Киеве

забіг київ
Благотворительный забег Wings for Life World Run в Киеве

Реальный автомобиль-кетчер или виртуальный (в мобильном приложении) преследует бегунов в течение маршрута и постепенно увеличивает свою скорость, пока не догонит каждого участника. Когда автомобиль-кетчер (реальный или виртуальный) догоняет участника, то гонка заканчивается. Последние люди, которых догонят, объявляются Глобальными чемпионами.

забіг благодійний
Благотворительный забег Wings for Life World Run в мире

благодійний забіг
Благотворительный забег Wings for Life World Run в мире

В этом году столица собрала 5 сотен спортсменов, одновременно с Киевом по всему миру стартовало более 100 тысяч бегунов. Каждый участник забега делает взнос – от 10 евро. Поэтому, как минимум миллион евро пойдет на исследования и лечение травм спинного мозга.

Это очень классно, что так много людей присоединяется к таким благотворительным забегам. По моему мнению, бегут за тех людей, которые не могут. И очень круто, что так много людей с ограниченными возможностями также принимают участие,
– отметила олимпийская чемпионка, участница забега Ольга Харлан.

Организаторы рассказали, что еще в прошлый раз бегунов в Киеве было в 2 раза меньше, в этом же году на благотворительное мероприятие собралось столько людей, что оно стало одним из самых массовых в мире.

blog_ava
От бубонной чумы умерли супруги в Монголии: что известно о смертельной болезни
сегодня
962
Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Киева Новости Украины благотворительность Спорт
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Манчестер Юнайтед" сенсационно ни победил "Хаддерсфилд" и остался без Лиги чемпионов: видео
сегодня 19:26 "Манчестер Юнайтед" сенсационно ни победил "Хаддерсфилд" и остался без Лиги чемпионов: видео
73
"Черноморец" забил четыре гола "Десне" и одержал драматическую победу: видео
сегодня 19:01 "Черноморец" забил четыре гола "Десне" и одержал драматическую победу: видео
155
"Бавария" трогательно объявила об уходе звездного футболиста: видео
сегодня 14:11 "Бавария" трогательно объявила об уходе звездного футболиста: видео
55
Украинского бойца за 50 секунд жестко забили в дебютном бою в UFC: видео
сегодня 12:13 Украинского бойца за 50 секунд жестко забили в дебютном бою в UFC: видео
459
"Динамо" едва избежало поражения в матче с "Александрией" благодаря голу 20-летнего игрока
4 мая 19:21 "Динамо" едва избежало поражения в матче с "Александрией" благодаря голу 20-летнего игрока
237
Новости
Больше новостей
Залиште відгук