За какую футбольную команду болеет королева Великобритании Елизавета II

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Королева Великобритании Елизавета II болеет за лондонский "Арсенал"
Королева Великобритании Елизавета II болеет за лондонский "Арсенал" / 24 канал

В Букингемском дворце уже почти столетие болеют за лондонский "Арсенал". Именно артиллеристы имеют полное право хвастаться, что ряды их сторонников возглавляет ее величество королева Великобритании Елизавета II.

Однако не стоит думать, что она выбрала "Арсенал" только потому, что в Англии футбол – больше, чем игра и за кого-то болеть просто обязательно. Все гораздо глубже.

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Как и королевский трон, любовь к красно-белым краскам Елизавета II унаследовала. Симпатию к этой команде в Букингемский дворец принесла мать нынешней королевы. Ей очень нравилась игра бывшего футболиста "Арсенала" Дениса Комптона.

Британские монархи держат кулаки за пушкарей с 1936 года.

Интересно, что в 2004 году "Арсенал" во главе с Арсеном Венгером установили невероятное достижение – выиграли Премьер-лигу, не потерпев ни одного поражения в турнире. На радостях, королева Елизавета II пригласила всю команду к себе во дворец. И по странному совпадению, с того времени артиллеристы никак не могут выиграть чемпионат Англии.

Королева Елизавета II пригласила "Арсенал" во дворец: фото

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Теги: Спорт Футбол Новости LifeStyle Арсенал Новости Спорта Елизавета II
Источник: 24 канал
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