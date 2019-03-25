За то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг-контроля

Стрелок Павел Коростылев получил первую лицензию Украины на Олимпийские игры в Токио 2020. Теперь он меньше выступает и имеет больше времени для себя и общения. В первой части интервью Павел рассказал о том почему занимается пулевой стрельбой, постоянных травмах, нарядах, как восстанавливается и где тренируется.

Он любит музыку с басами, ту которая мотивирует и заводит, американский сериал "Побег из тюрьмы" и фильмы про гонки. Читает то, что помогает саморазвитию. А еще метко стреляет. В свой 21 год у него золото и две бронзы Чемпионата мира, три золота и бронза Чемпионата Европы и победа на Юношеских Олимпийских играх. Общаться с Павлом не только интересно, но и очень весело. Он с серьезным лицом постоянно шутит и иронизирует. Ты не знаешь он говорит правду или снова пошутил.

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– Как учились в школе?

– С первого по четвертый так себе, ниже среднего уровня. В средней школе с 5 по 6 приходил, старался учить. Но как только начинаю что-то понимать, то еду на соревнования. Возвращаюсь, а они уже учат то, чего я не понимаю. Поэтому при сдаче ВНО ходил к репетитору.

– А как учителя к этому относились?

– Им было все равно, не учишься – 2. С первого по шестой класс я еще сильно ничего не занимал. С седьмого класса я поступил в Училище физической культуры. Здесь все понимали, что ты спортсмен, постоянно тренируешься, ездишь на соревнования, поэтому говорили приходить и сдавать отдельно.

Как-то, меня не было 2 или 3 недели. Мне всегда "фартило", я когда приходил, то попадал на контрольные и диктанты. Пришел на украинский язык, написал диктант, а в конце получил 6 баллов. У других было еще ниже, тогда учительница меня хвалила.

– На какую тему пишете дипломную?

– Еще не писал. Я взял академический отпуск.

– Какие предметы нравились в школе?

– Геометрия нравилась, понимал ее, делал хорошо задачи. Но снова куда-то ехал и не успевал по программе.

– Было желание пойти учиться на "гражданскую" профессию?

– Бывало. С такими зарплатами спортсменов, ты будешь получать больше в любой другой профессии. Но думаете меня отпустят? Если и отпустят, то только с позором, скажут, что "рагуль".

– Вы увлекались другими видами спорта?

– Футбол постоянно бегал. Стрельба началась с 7-8 лет. До 2016 года еще играл в футбол, а потом просто не было времени. С детства имел взрывную скорость, хорошо бегал короткие дистанции. В прошлом году еще бегал в манеже на СКА. Я тренировался, уже слышал, что уставший, но решил пробежать еще раз 60 метров. Где-то через 35 метров мне правая нога как "прострелила". Надорвал связку. Мне завтра ехать на соревнования, а меня несут. После того она долго заживала. Через неделю начал бегать, ногу вроде попустило. Попробовал быстро пробежаться, а она снова "прострелила". Теперь не бегаю. Только сейчас чувствую, что зажила.

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– Почему пулевая стрельба – это скучно?

– Скучно? Скучно смотреть квалификацию, Хотя кому как. А вот финал интересно. Там идет борьба за победу и награды. Восемь человек соревнуются до последнего.

– Пулевая стрельба для Вас – это был выбор без выбора?

– Это был выбор под угрозой, что тебе ноги прострелят и ты футбол не будешь бегать.

– В детстве была конкуренция со старшей сестрой?

– Нет. Это был такой дружеский спор.

– У Вас хорошо развит трицепс. Отдельно руку тренируете?

– С 2014 по 2016 год я из качалки не выходил. Постоянно работал на руки. Это сейчас я немного расслабился. Было несколько ситуаций, изменивших мою жизнь. Раньше мог поехать на соревнования, потренироваться и иметь целый день для того, чтобы качаться. Сейчас нет. Раньше питание было 5-7 раз в день. Поправился так нормально. После Чемпионата Европы начну приводить себя в форму.

– Делаете какие-то специфические упражнения или базовые?

– Все базовые. Нет такого, чтобы отличалось от тренировки других. Тренирую бицепс, трицепс, трапецию, плечи.

– Какие максимальные показатели были в зале?

Когда было 17 лет, то в зале на СКА делал жим лежа 105 килограммов два раза. На "присяде" меня когда-то повело, то травмировал поясницу. Ходить нормально не мог, лечился пол года. До сих пор порой болит. Куда не пойду – всегда "калека". Играл футбол, шесть раз подряд попал в штангу, разозлился, подошел и ударил ее ногой. Так пальнул пяткой, что травмировался. Полтора года заживлялась. Мне не хватает только ногу себе на тренировках прострелить.

– А от пулевой стрельбы были травмы?

– Вроде нет. Хотя от сильных нагрузок начинало "отказывать" плечо. Ходил на реабилитации. Приходишь к массажисту, а он три дня размассировал плечо, чтобы добраться до проблемной зоны – такие ушибленные мышцы. Но это нормально.

– На какие мышцы наибольшая нагрузка во время стрельбы?

– Поясница, спина, грудной отдел, плечо и рука.

– Как восстанавливаетесь?

– Восстановление идет после соревнований. В первые дни не идешь на тренировку, высыпаешься. На 2 или 3 день можно побегать, сходить в сауну. И уже тогда начинать тренировочный процесс. На самих соревнованиях – только полежать и поспать. Но чтобы отвлечься от напряжения, которое есть на соревнованиях, то лучше прогулка и кафе.

– Где тренируетесь после того, как сгорело стрельбище?

В заброшенном офисе, который переделали в тир. Там нет кабинетов для хранения оружия, как было в СКА. Там у каждого тренера был кабинет. Когда много людей, все на кучу, это начинает бесить. Чтобы отвлечься, раньше шел в кабинет, слушал музыку. А сейчас смотришь и... у нас осталась только дистанция 10 метров. 25 метров едем тренировать "Динамо", а это разные стороны города. Иногда полтора часа надо ехать. Пока доедешь, то желание тренироваться пропадает. Единственное, что остается – зарядить один патрон и застрелиться. Для тех, кто тренирует 50 метров на винтовке, есть только пару часов в день и три щита. На СКА было 60 щитов на 10 метров, на 50 метров тоже более двух десятков. Нам обещают, что восстановят. Я надеюсь, что когда мне будет лет 70, и я стану тренером, то уже построят.

– Сколько раз в неделю тренируетесь?

– Когда сбор, то минимум пять раз. После соревнований могу через день походить. Перед началом собрания могу и целую неделю походить, мне не трудно.

– Как проходит Ваш день?

– В понедельник и четверг встаю в 7:30, ибо надо ехать на построение в девять часов. В понедельник все приходят на построение, а в четверг только мужчины. После него могу потренироваться часа два-три. Порой еду домой, а потом на тренировки. Вечером могу в кино поехать.

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– В наряд заступаете?

– Да. Часто заступал, до пожара, дежурным стрельбища. Наряд начинался в 10 утра, поэтому предыдущий очередной уже все, что надо открыл. Если в течение дня что-то надо, то выдавал ключи. В 8 или 9 вечера все проверял, закрывал и ставил на охрану.

Сейчас даже не помню, когда последний раз замещал. Было много выездов, да и новеньких много появилось. Когда-то было два места, где контрактники могли дежурить. Сейчас только одно, а людей много.

Был один случай во время дежурства. Днем было 15 градусов, а на ночь температура сильно упала. Я днем одел только курточку и все. Ночью дождь, нулевая температура, обогревателю лет 40. Меня постоянно трясло. После этого заболел острым бронхитом. И меня больше не ставили на дежурство.

– Стрельбище во время Вашего дежурства сгорело?

– Нет! Там тяжело было услышать и почувствовать, что начало гореть. Увидеть можно только тогда, когда уже ничего не сможешь сделать.

– Сколько выстрелов за тренировки делаете?

– Мы на квалификации делаем 60-80 выстрелов. Такую сумму выстрелов надо делать на каждой тренировке. Но надо смотреть на свое состояние. Если у тебя все хорошо, то хватит и 40-50. Когда все розвалилось, то можно и 100-120. Было такое, что и 150 стреляли.

– Проблема с патронам была?

– Конечно! Я пришел, и она уже была. Она при мне, а сколько еще было до меня. Сейчас мне в этом плане легче, потому что подписал контракт с компанией, которая дала 10 тысяч патронов. Их мне хватит на долго.

– Какие условия договора?

– Раз в месяц должен выставлять в Instagram пост, какие они классные, я из них стреляю. Но я что-то не выставляю. Только раз было. Еще сказали, что за год должен какую-то статью написать про патроны и фирму. Чтоооо? Я соцсетями не сильно пользуюсь, себя раз за три месяца выставляю.

– Сколько времени контракт действует?

– Не долго. С лета прошлого года.

– Претензий не имеют к Вам?

– По контракту они должны были дать мне 10 тысяч патронов и пару блоков пуль. Пульки не дали, и еще имели претензии чего я из других стреляю. Когда мы получаем пули, то отстреливаем и подбираем под свой пистолет, чтобы знать какая партия подходит. Я записался чтобы выбрать, а там живая очередь. Три дня ходил, а мне постоянно говорили позже. Поэтому так и не выбрал.

– Имеете контракт и на пистолет?

– Да. Там просто надо выступать с этой маркой и все.

– Вы сами выбираете пистолет или пользуетесь тем, который дала фирма?

– На соревнования приезжают представители фирм. Они выставляют свое оружие, и ты можешь пойти посмотреть, что есть и что тебе надо. Приходишь и говоришь, что надо новый пистолет. Сразу спрашивают какой цвет хочу, сколько баллонов и размер рукоятки. Правда, последнюю мы с отцом сами под себя переделываем. Возможности приехать на фирму пострелять, подобрать, и чтобы все под меня подогнали, нет.

– Отец делает только для вас с сестрой и девушкой, или и другим спортсменам?

– Человек, который хочет что-то сделать с оружием, всегда идет к отцу. Они знают, что он хорошо делает и всегда поможет. Сын и дочь хорошо стреляют, значит к нему можно не бояться идти за помощью. Плохого не посоветует и не сделает.

– В каких странах лучшее обеспечение?

У россиян. Все говорят, что они наши враги и какие они "конченые". Но когда приезжаешь на соревнования, то у них есть все, а ты из кармана достаешь два пальца. У нас больше половины спортсменов в Украине стреляют из "Уралов". Говорят, а чего мы пропагандируем оружие СССР? А чего не купите новую винтовку за 15 тысяч евро? Постоянно какие-то отмазки. У немцев, итальянцев, французов, у всех классное обеспечение, но не у нас.

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– Какова стоимость пистолета?

– Для 10 метров все пистолеты в одной ценовой категории, плюс-минус 200 евро. Средняя стоимость 1250 евро. На 25 метров средняя цена 1500-1700 евро.

– За время Ваших выступлений в сборной закупали новое оборудование?

– Когда пришел на стрельбу, то пользовался тем пистолетом, который родители давали со склада. Но раньше родители через знакомого в Германии купили пистолет. Заплатили где-то 800-1000 евро в 2005 году. Почти все отдали, чтобы его купить. Он лежал и ждал, пока я начну показывать результаты. И был смысл его брать и продолжать развиваться. Когда у меня начались проблемы с пистолетом, то мне его дали. Я с ним очень долго ездил, вплоть до 2014 года. С него выиграл Юношескую Олимпиаду. В 2015 году фирма, в которой родители купили пистолет, увидела, что стреляю из их оружия, предложила контракт, и дала новый. Если у них появляются новые пистолеты, то могу попросить чтобы дали. Это на 10 метров.

25 метров до 2015 года стрелял из пистолета 1980-какого-то года. Потом в сборную привезли два пистолета, но это кто-то другой покупал. Но потом оказалось, что он не для быстрой стрельбы, а медленных прав. На Олимпиаде стрелял из него. После первой половины упражнений я шел третий, а потом на четвертом выстреле у меня не срабатывает электроника. А это был совершенно новый пистолет. Я еще раз нажимаю, идет выстрел, нажимаю пятый, когда уже загорелся красный фонарь. Пять выстрелов за 4 секунды, а я нажимал, их не было. Не успел на 0,07 секунды.

– Кроме пистолета, еще что-то используете из обмундирования. И сколько это стоит?

– Мне, кроме пистолета, больше ничего не нужно. Люди, которые хотят еще как-то усовершенствовать, то принимают специальные сапоги, которые стоят от 200 до 400 евро. Все зависит от модели и фирмы. Есть монокль, наглазник, диоптры разные (400 евро).

Для винтовки... там одуреть можно. Один костюм стоит 4000 евро. Разные варежки по 70 евро. Винтовка 13 тысяч долларов. Мы поехали с девушкой в Мюнхен, чтобы купить новые запчасти, потому что собирали винтовку на 50 метров. То купили прицел, наушник и несколько не понятных для меня деталей (я же пистолетчик) за 560 евро. И то со скидкой.

– Кто все обеспечивает девушке?

– Сборная только дала винтовку на 10 метров. И то давно. Сейчас с ней какие-то проблемы. Как я вижу это со стороны, то всем "пофиг". А так все за свой счет. В команде у нее только полставки. Я покупаю то, что надо, ремонт и подрезку делает мой отец. Он прогрессирует... занимался только пистолетами, а после того, как начал встречаться с винтовщицей, стал еще винтовки ремонтировать.

– Какая у Вас заплата?

– В прошлом месяце пришло 7800 гривен. Получается это полставки. С надбавками и премиями.

– Вы имеете заработную плату и в ВСУ?

– Да. Где-то в районе 9 тысяч гривен. Постоянно разные суммы приходят, и трудно разобраться в этих надбавках и премиях.

– Где в пулевой стрельбе спортсмены еще могут заработать, кроме призовых от государства?

– Поехать в Польшу и сажать грибы, получать 30 тысяч гривен в месяц.

– На международных соревнованиях есть призовые?

– У нас за то, что я выиграл этап Кубка Мира, получил просьбу пописать в баночку допинг контроля. За чемпионат мира платило только государство. На чемпионате Европы, еще когда я был в юниорах, можно было получить 3000 евро за первое место, второе – 1500, а третье – 800. Потом схема поменялась так, что деньги получали все, кто проходил в финальную восьмерку. Но общая сумма осталась та же. Последнее место в финале получает 50 евро. Эта схема до сих пор работает.

– Еще чем-то занимаетесь, кроме спорта, чтобы зарабатывать?

– Постоянно ищу. Чтобы вдруг, когда становится плохо в стрельбе, мог заработать. Я до того, как сгорел СКА, говорил, что куда уж хуже, а тут на тебе.

Через несколько дней читайте на сайте Спорт24 вторую часть интервью с Павлом Коростылевым.