Забивной кандидат в сборную Украины продлил контракт с клубом из Казахстана

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Адеринсола Эсеола / ФК "Кайрат"

28-летний украинский форвард "Кайрата" Адеринсола Эсеола продлил контракт с казахстанским клубом.

Новое соглашение рассчитано на два сезона. Сообщает официальный сайт ФК "Кайрат".

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Адеринсола Эсеола присоединился к "Кайрата" в июне 2018 года. За полтора сезона игрок провел в составе "желто-черных" 54 матча и забил 33 гола.

В сезоне-2019 Эсеола сыграл за "Кайрат" 34 матча во всех турнирах, где забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 2,7 миллиона евро.

Также Спорт 24 писал, что Эсеола стал наилучшим бомбардиром чемпионата Казахстана 2019 года. Адеринсола вместе с "Кайратом" занял 2 место, отстав всего на очко от чемпиона "Астаны". При этом клуб из Алма-Аты становится вторым в пятый раз подряд.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Футбол Новости Казахстана Сборная Украины по футболу
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