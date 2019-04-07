"Запорожье" победило "Киев-Баскет" и сравняло счет в полуфинале плей-офф

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"Запорожье" победило "Киев-Баскет"
"Запорожье" победило "Киев-Баскет" / ФБУ

"Запорожье" победило дома "Киев-Баскет" во втором поединке полуфинальной серии плей-офф Суперлиги Пари-Матч – 95:83. Поэтому счет в серии сравнялся – 1:1.

Соперники сразу на полных оборотах включились в борьбу. Хозяева открыли счет дальним попаданием Мироненко. Уже через две минуты игры "Запорожье" было впереди – 9:2. В итоге хозяева шокировали гостей с преимуществом в 17 очков. У Запорожья в первой четверти забивали все восемь игроков, которые выходили на площадку. У киевлян – всего три из 10-ти.

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Когда с началом второй четверти преимущество запорожцев возросло до 21 очка, казалось, гости так и не смогут найти контраргументов. Но постепенно киевляне стали менять положение. Прошло несколько атак с дальними попаданиями. В итоге киевляне сократили отставание после первой половины до 10-ти очков.

Возобновилась борьба по сценарию гостей. Так когда общая разница сократилась лишь до двух баллов, хозяева взяли тайм-аут. Однако вернуть кураж первой четверти хозяева не смогли. Киевляне уже не отпускали слишком далеко соперника. Поэтому дистанция в 6 очков предусматривала горячую заключительную 10-минутку.

У хозяев оказалось достаточно сил, чтобы в последней части игры остановить возвращение в борьбу киевлян. Хотя в ее начале две точные атаки Луценко сократили разницу лишь к одному баллу. Но гости много сил отдали в предыдущих четвертях, чтобы ликвидировать провал после стартовой. Поэтому в дальнейшем они стали больше ошибаться и фолить, облегчая задачу сопернику.

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Итоговая победа запорожцев установила равновесие в серии после двух матчей. Третий матч серии состоится 10 апреля в Киеве.

Запорожье – Киев-Баскет 95:83 (29:12, 21:28, 24:28, 21:15)

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Теги: Спорт БК Запорожье БК Киев-Баскет Баскетбол
Источник: ФБУ
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