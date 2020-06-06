В субботу, 6 июня, "Заря" принимала "Колос" в рамках 25 тура украинской Премьер-лиги. Луганчане минимально одолели своего соперника.

Заря – Колос 1:0

Гол: Кабаев, 13

Удаление: Кожушко, 65 (Колос)

Смотрите также Заря – Колос: онлайн-трансляция матча УПЛ

Перед разделением команд на две шестерки, коллективу Руслана Костишина удалось удержаться в верхней половине турнирной таблицы, однако удачно стартовать среди сильнейших команд страны у "Колоса" так и не получилось.

Гостевое противостояние клуба из Ковалевки с луганской "Зарей" было последней возможностью для "колосков" набрать очки перед играми с "Динамо" и "Шахтером", но и "мужикам" Виктора Скрипника необходимо не отстать от конкурентов в гонке за второй строкой.

"Заря" открыла счет уже на 13-й минуте матча. Кабаев получил мяч на правом фланге чужой штрафной после роскошной передачи из глубины, после чего обыграл защитника один в один, а затем пробил в дальний угол – 1:0.

Видео гола Кабаева

Еще до перерыва луганчане могли удвоить свое преимущество: Громов пробивал головой после подачи с правого фланга, однако Ефремов успел подставить ногу, чем спас свою команду.

На 65-й минуте "Колос" потерял последние надежды вырвать хотя бы ничью в этом поединке. Кожушко собрал две желтые карточки немного больше, чем за четверть игрового часа. Два фола на чужой половине поля.