"Заря" неожиданно разорвала контракт с иностранным футболистом

Бразильский защитник Лазио неожиданно покинул луганскую "Зарю". Сотрудничество с футболистом прекращено по обоюдному согласию.

О том, что 24-летний бразилец покидает луганский клуб, сообщает сайт "Зари".

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В "Заре" сообщили, что Лазио будет тренироваться индивидуально на базе клуба до открытия границы, когда сможет покинуть Украину.

Мне очень приятно было работать в "Заре". Все ко мне хорошо относились. Буду вспоминать это время с теплотой. С надеждой и верой смотрю в будущее и, надеюсь, скоро наступит новый этап моей карьеры,

– рассказал Лазио.

Что известно о Лазио

Бразилец перешел в "Зарю" летом 2019-го года. Вероятно, Лазио перешел в "Зарю" как свободный агент.

До этого центральный защитник выступал за бразильский клуб "Атлетико Итапемирин".

В "Заре" Лазио не смог закрепиться в основном составе. Бразилец не провел ни одного официального матча за луганский клуб.